Tryskáč Ďaloga létal, jenže Kometa venku zase padla: Příště musíme…

Původně měl být za hrdinu jiný bek. Ten létající, který když nakopne motory, vlaje za ním jeho dres i protihráči. Marek Ďaloga, architekt brněnského úprku do dvougólového náskoku. První gól dal, druhý připravil. Ale po zápase byl naštvaný. „V první třetině jsme všichni plnili pokyny, potom jsme ale ustoupili od naší hry a dopadlo to, jak to dopadlo. Už jsme se nedokázali vrátit zpátky na vlnu,“ pravil poté, co vylezl ze ztichlé kabiny poražených.

Přitom všechno mělo být jinak, slovenský vichr sfoukával boleslavské nápady a prokazoval, že v posledních kolech má fazonu. Snad abyste vozili v kalhotách pepřák či elektrický paralyzér, jinak Marka Ďalogu nezastavíte. Pravda, někdy má i on sám potíže srovnat nohy na raketový pohon s prací rukou, kolikrát jeho rychlost nevyužijí spoluhráči. Nyní je tryskáč znovu v ráži. Vystřelí od modré, odražený puk si sám za bránou dojede, zkrátka má ty svoje nenapodobitelné věci.

V Mladé Boleslavi se rozhodl vzít na sebe odpovědnost, ve 13. minutě se typickým rozevlátým krokem vydal z vlastní třetiny kupředu, nabral nepolapitelný kvalt, na útočné modré si přiťukl puk se Zdeňkem Okálem a prostřelil Dominika Furcha. Za minutu zvedal ruce nad hlavu znovu, když objel půlku soupeřovy třetiny, předal Denisi Svobodovi na modrou a po jeho střele dorážel nepokrytý Jakub Konečný.

Kometa měla partii výborně rozehranou, navíc ve 20. minutě si to šinul Jakub Flek sám na brankáře, mít lépe seštelované ruce, Brno mohlo jít do XXL trháku. A kdo zná její defenzivní ladění, vsadil by, že pohlídaný náskok ustřeží. Jenže k tomu potřebujete nástroje. Nepolevit s vůlí a zarputilostí, jet na sto procent, nevypustit jediný souboj a metr na ledě, být plně koncentrovaný.

Což se úplně nedělo, jinak by nenastal moment z úplného konce druhé třetiny. „Asi jsme to trochu podcenili a pak se už to s námi vezlo,“ štvalo Ďalogu.

Zbývalo 10 sekund do konce 40. minuty, nic nenasvědčovalo gólové hrozbě, jenže obránce David Bernad se rozhodl pro výlet a aniž by byl řádně atakován, v čase 39:55 ranou od kruhů překonal Gašpera Krošelje a srovnal na 2:2. Zásadní moment. „Sám jsem koukal…“ usmíval se sváteční střelec. „Slyšel jsem ze střídačky, že zbývá deset vteřin, napadlo mě, že tam musím stihnout dojet, hodil to na bránu a naštěstí to tam spadlo. A ze mě taky,“ ulevilo se mu po první sezonní trefě.

Pro domácí ohromný nával energie, pro hosty facka jako Brno. Ve třetí části šlo znát, že nikdo nechce udělat zbytečnou chybu, jedna zásadní přišla z brněnského tábora, v 56. minutě musel Michal Gulaši v tutovce zatáhnout Julia Juntillu a sudí nařídili trestné střílení.

Kouč Richard Král projevil cit pro volbu exekutora, když ukázal na Bernada. Na beka, schopného zastat i roli útočníka. Při nájezdu si v pravou chvíli šikovně nohou přikopl puk, což Krošelje lehce rozhodilo a pak už se větší část osazenstva arény ocitla v sedmém nebi. „Na nájezdy si věřím. Trenér se mě ptal, jestli si na Gašpiho věřím, neváhal jsem. Jakmile jsem cítil trenérovu důvěru, nebylo co řešit,“ líčil.

Dva góly dal 30letý tahoun Bruslařů prvně v extraligové kariéře. „Už jsem si říkal, že ani nevím, jaké to je dát gól a teď tohle. Paráda…“ Naposledy Bernad trefil cíl koncem minulého roku proti Karlovým Varům. Ze všeho nejvíc si však pochvaloval srdnatou lopotu celé boleslavské bandy. V nové sezoně to zdaleka nebylo poprvé. „To, co jsme předváděli od druhé třetiny, byl náš hokej. Pohlídali jsme si naše kraviny, přišel týmový výkon a pecka od nás všech,“ lebedil si Bernad.

Kometa vyhrála naposledy venku 25. října v Liberci (4:3), poté zapsala pět porážek. A to samozřejmě nejde. Byť jí v sestavě chyběli stabilní beci Ščotka, Bartejs, Holland a v útoku Stránský s Pospíšilem, jako omluva za nedotažené vedení to neobstojí. Náhradníci si vedli dobře, navíc oba vstřelené góly padly od hráčů z třetí a čtvrté formace.

Elitní formace Brna neměly den, tahle porážka jde i za nimi. Třeba Peter Mueller byl absolutně neviditelný. „Z první třetiny jsme si odnesli slušný náskok, ale od druhé jsme se dostávali pod tlak. Místo toho, abychom třetinu dohráli zkušeně, pět vteřin před koncem jsme domácím dali křídla. Jedno zaváhání na útočné modré pak přineslo penaltu a gól, což je nepříjemné,“ řekl k tomu kouč Kamil Pokorný.

Ďaloga odmítl, že by po úvodní části přišel pokyn zatáhnout se a betonovat tříbodový náskok. „Ne,“ odvětil. „Musíme to příště nastavit tak, že budeme od začátku hrát to, co chceme. A ne, že nám vždycky nějaká třetina utkání uteče. Na tom musíme pracovat. Každý hráč tomu musí dát z osobního hlediska nejvíc. Věřím, že to zlomíme a štěstí se otočí k nám. Ale musíme si jít za tím,“ dodal slovenský tryskáč, jenž z posledních čtyř partií vydoloval dva góly a tři nahrávky.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 28:23. Jánošík, 39:55. Bernad, 55:28. Bernad, 58:54. Čajka Hosté: 12:13. Ďaloga, 14:24. Konečný Sestavy Domácí: Furch (Hora) – Pyrochta (A), Gewiese, Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Křepelka – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Fořt (A), Junttila – Suchý, Čajka, Gardoň – Dvořáček, Závora, Malát. Hosté: Krošelj (Postava) – Davidson, Beaudin, Němec, Gulaši (A), Svoboda, Ďaloga – Rachůnek, Cingel, Flek (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Kos, Kollár, Konečný – Okál, Marcinko (C), Ekrt. Rozhodčí Hradil, Kika – Hynek, Šimánek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3014 diváků