ZIMÁK ŽIVĚ s „Bedýnkou“: Venkovní krachy favoritů či přestup Špačka

Slovenští reprezentanti Patrik Koch (uprostřed) a Miloš Kelemn (vpravo) se vrací do Tipsport extraligy • TASR/Profimedia

Startujeme! Nově každé pondělí v 11.00 se můžete těšit na Zimák ŽIVĚ s Vámi, hokejovými fanoušky. Poprvé se v novém formátu k Mírovi Horákovi připojí redaktoři Pavel Bárta, Patrik Czepiec - a pozor, pozvání přijal i populární „Bedýnka“, tedy Jaroslav Bednář. Témata? Venkovní krachy Sparty, Pardubic a brněnské Komety. Pánové rozeberou i dlouho probíraný přestup Michaela Špačka ze Švýcarska právě do Sparty a okomentují první zápas Miloše Kelemena v dresu Dynama po návratu z AHL. Prostor bude i na vaše dotazy, tak neváhejte a ptejte se na to, co vás zajímá!