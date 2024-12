Skutek utek. ArchamFAULT a další transfery, které se (moc) nepovedly

Video se připravuje ... Není to legrace, nezastíráme. Na hokejovém trhu nenajdete plné regály špičkových jmen a trefit posilu za adekvátní peníz, to už chce manažerskou kvalitu a vytříbený instinkt. V úterý jsme na stránkách webu iSport.cz přinesli desítku špičkových transferů, nyní nabízíme pohled na mnohem méně zdařilé předsezonní kontrakty. Ale zatímco u řady z nich už není valná šance na progres, u pár jiných někde vzadu světélko bliká…

Olivier ARCHAMBAULT (Plzeň) věk: 31

pozice: křídlo

počet zápasů: 8

body: 4 (1+3)

úspěšnost střelby: 10 %

plus/minus: -1

čas na ledě: 15:36 Tady se Plzeň spálila. Přišel jako nejproduktivnější hráč slovenské extraligy, v minulé sezoně tam posbíral ve 45 zápasech 59 bodů. Jenže věřte suchým číslům… Kanaďana neprovázela pověst příkladného pracanta. I v zámoří dřív střídal kluby nižších soutěží jak nože u bruslí. Ale ve Škodovce zariskovali. Nastupoval v elitních dvou útocích, chodil na přesilovku. Po osmi představeních se po vzájemné dohodě pakoval a zamířil do Košic, kde má bod na zápas.

Christian THOMAS (Liberec) věk: 32

pozice: křídlo

počet zápasů: 16

body: 1 (0+1)

úspěšnost střelby: 0 %

plus/minus: -6

čas na ledě: 11:34 Mít na vizitce 18 gólů a 44 sezonních bodů v ICEHL za tým Bolzana neznamená, že budete produktivní v české extralize. Tady se skauting vymkl kontrole, asi vadná elektronka. V kabině Tygrů by prý bojoval o cenu pro nejmilejšího parťáka, jenže to zásadní se přece jen odehrává na ledě a tam rodák z Toronta pohořel. Nechytla se jediná z jeho 32 střel na branku, body nezískával při testu v elitních lajnách ani v přesilovce. Vytíženost mu logicky klesala a přímou úměrou stoupal zájem zobchodovat jej. Chytly se Nové Zámky, kde Kanaďan ožil a sbírá v průměru 1,4 bodu na zápas.

Andrej ŠUSTR (Pardubice) věk: 34

pozice: obránce

počet zápasů: 16

body: 4 (1+3)

úspěšnost střelby: 5,3 %

plus/minus: +2

čas na ledě: 17:06 Jeho červencový příchod pojalo Dynamo velkolepě. V ulicích Pardubic visely plakáty se siluetou hráče: „Kdo je kluk z plakátu?“ zněla otázka. Od dvoumetrového světoběžníka s více než 400 zápasy v NHL si hodně slibovali. Už v době jeho příchodu z německého Kölnu však šly zvěsti, že vytáhlý rodák z Plzně má nejlepší časy za sebou. Angažmá na východě Čech mu nesedlo i proto, že po něm chtěli něco, co mu je cizí. Začátkem listopadu se s klubem rozloučil a zamířil do Tappary Tampere.

Robert ŘÍČKA (Kometa Brno/Vítkovice) věk: 35

pozice: křídlo/centr

počet zápasů: 25

body: 2 (1+1)

úspěšnost střelby: 7,7 %

plus/minus: -11

čas na ledě: 13:08 U lesíčka zamrzl Říčka. Zkušený útočník sehrál v české nejvyšší soutěži přes 500 utkání a do 150 gólů mu chybí pět zásahů. Ale za stávající konstelace to vypadá jak padesát. Před sezonou přišel do Brna z Pardubic, kde měl občas problém dostat slušný prostor, nicméně byl produktivní a ještě dva roky zpátky se dělil s 27 zásahy o druhou pozici mezi extraligovými střelci. V tomto ročníku čekal na první trefu 24 zápasů. Dal ji už za Vítkovice, kam rodák z Havířova přišel začátkem listopadu.

Jan BAMBULA (Vítkovice) věk: 23

pozice: křídlo

počet zápasů: 14

body: 3 (2+1)

úspěšnost střelby: 15,4 %

plus/minus: -4

čas na ledě: 14:18 Čekal se reprezentantův rozkvět, ovšem nekoná se. Dravý mladý útočník rozhodně vlastní zajímavý potenciál, nyní se v těžké zkoušce vlastní nepohody vyjeví jeho charakter. Bambula měl být součástí vítkovického ofenzivního výpadu k výšinám, jenže od počátku to jde na levačku. Prvně se trefil až v osmé partii, hned nato také, ale od té doby zase nic a nyní se čeká na návrat z marodky. Navíc nejde přehlédnout, že stejně jako v Olomouci jeho hra končí v minusových položkách, v kariéře ještě nekončil sezonu na pozitivní hodnotě. Bude záležet i na klubu, jak to s ním myslí dál.

Mitch HULTS (Kladno) věk: 30

pozice: centr

počet zápasů: 24

body: 6 (3+3)

úspěšnost střelby: 8,3 %

plus/minus: -9

čas na ledě: 17:52 Jednoho z největších zklamání z pohledu toho, jak se jevil v přípravě a jak vypadá na ostro. V herních testech válel, upoutal palbou, hrál i silově, vypadal jako absolutní trefa do černého. I na tomto základě Kladno solidně rozjelo extraligu. Výkaz z mistráků však u něj šel postupně a strmě dolů. Američan zůstává druhým nejvytíženějším útočníkem týmu, v produktivitě však až desátým. Úplně se zadrhnul a přešlapuje na místě, pokud zrovna nečiní kroky vzad. Je v obrovském minusu a trenéři jej z centra první formace před třemi týdny šoupli do třetí. Přijde ještě obrození?

Tomáš RACHŮNEK (Kometa Brno) věk: 33

pozice: křídlo

počet zápasů: 19

body: 6 (2+4)

úspěšnost střelby: 6,9 %

plus/minus: +2

čas na ledě: 13:52 Kometa si od něj slibovala mnohem víc, ale to samé může zaznívat i z druhé strany. Tohle si nesedlo. Rachůnek dorazil z Karlových Varů jako velká a bodová posila, jenže prakticky od začátku byl zapikaný v dolních formacích, z útočníků Brna dostal až desátý čas na ledě. Což může hráč cítit jako hlavní problém produktivního úhoru. Zároveň nelze říci, že by určitě významně využil případného většího prostoru. Spíš ne. A tak se pořádně neví, kam s ním. Alespoň dozadu je to v pohodě, o čemž svědčí dva plusové body. Hokej ho však bavit nemůže, zvlášť v poslední době – v minulých osmi partiích nebodoval.

Ondřej KOVAŘČÍK (Motor ČB/Třinec) věk: 29

pozice: křídlo

počet zápasů: 24

body: 13 (6+7)

úspěšnost střelby: 27,3 %

plus/minus: +1

čas na ledě: 16:26 V Českých Budějovicích se to nepovedlo. Přišel jako velká posila, reprezentant, ale po 13 zápasech, v nichž si připsal osm bodů (3+5), zamířil do Třince. Motor ho dokonce pustil zcela bez náhrady, byť názory na jeho odchod se údajně různily. Majitel tří extraligových titulů s Oceláři se po návratu mezi své zase zvedl. Má zažitý herní systém, v prvním útoku si notuje s Andrejem Nestrašilem a Martinem Růžičkou. Je skvělý bruslař, umí dávat góly. Skóroval v každém z posledních tří utkání.

Justin ADDAMO (Třinec) věk: 26

pozice: křídlo/centr

počet zápasů: 25

body: 8 (4+4)

úspěšnost střelby: 18,2 %

plus/minus: -4

čas na ledě: 10:24 Dvoumetrový a 113 kilogramů vážící Francouz se Ocelářům zalíbil na letošním mistrovství světa. Hrál v ostravské skupině a dal tři góly, z nich dva Polsku. Odchovance Rouenu, který prošel v zámoří univerzitní NCAA a nižšími soutěžemi, si prý důkladně proklepli. V extralize je však zklamáním. Velký a rozložitý jak skříň, postaví se před bránu a gólman vidí jen jeho záda. Ale soubojů moc neustojí, s pukem si taky netyká. Do šancí se dostane málo, jeho střely končí často gólmanům v klíně. Ne, tohle není ani z části náhrada za Daniela Voženílka.