Červenka je jeden z nejlepších na světě, říká Kelemen. Co střety s Kochem?

Všímal jste si Patrika Kocha, když byl na ledě?

„V té rychlosti úplně nestíhám reagovat, kdo to zrovna je. Jednou mě na zadním mantinelu ve třetí třetině trochu podrazil, ale všechny souboje byly fair play, takže v pohodě.“

Následně jste mu to ovšem vrátil, že?

„Ano, to už jsem věděl, že to je on. Šel jsem po něm. (směje se) Jsme kamarádi, ale v zápase to jde stranou.“

Oddechl jste si po příchodu do Pardubic, že už nemusíte bojovat o flek?

„Asi to tak i vypadá, že jsem šťastný. V AHL je to samozřejmě těžké. Teď si užívám hokej tady, tak bych to zhodnotil.“

Užíváte si třeba i spolupráci s Romanem Červenkou?

„Červus je stále jeden z nejlepších hráčů na světě, mám k němu velký respekt. I tím, že Romana střídám, ho musím sledovat víc. To, co předvádí na ledě, je neskutečné.“

Po prohře v Plzni jste nad Třincem vyhráli 5:3. Co podle vás rozhodlo?

„Konec druhé třetiny, gól do šatny, a pak také rychlá branka na začátku třetí části. Udělali jsme několik chyb, ale musím říct, že první třetina byla podle našich představ. Vlétli jsme na ně a měli jsme hru pod kontrolou.“

Upřímně, nepřekvapilo vás to?

„Je to tím, že máme kvalitní tým. Není to tak, že by zápas Třinci nevyšel, ale my jsme byli tak dobří.“

Jak na vás Oceláři působili?

„Hrál jsem proti nim, když jsem byl v Boleslavi. Věděl jsem, jak kvalitní tým to je. Tady se kluci nemění a hokej hrát umí, i když začátek sezony neměli dobrý. Zvedají se a já si myslím, že se zvednou ještě výš. Budou to s nimi těžké zápasy.“

Jan Ludvig o vás mluvil jako o indiánovi. Už rozumíte jeho terminologii?

„Asi ano. (usmívá se) Je to v mém popisu práce. Snažím se týmu pomáhat, jak nejlépe umím.“