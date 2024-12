Kaut po hattricku: Kladno chtělo víc než my. Tak to na Spengleru nepůjde

Pokud dáte hattrick a jste naštvaný, protože jste týmu nepřinesl tři body, ale jen dva, je to známka zdravého uvažování. Martin Kaut takhle smýšlel po výhře nad Kladnem. Nálada v pardubické kabině celkově nebyla k popukání. Ztratit parádně rozjetou bitvu štvalo. „Jestli chceme uspět na Spengleru, takhle to určitě nepůjde,“ nasměroval to střelec Dynama rovnou k velké vánoční akci v Davosu. Pardubice přetlačily ve vyprodaném šlágru 27. extraligového kola Rytíře 4:3 v prodloužení.

Tři góly jsou fajn, ale když si člověk promítne výtečný start a pak ten tuhý boj…

„Hattrick potěší, ale z gólů nemám pořádnou radost. Z naší strany to bylo špatný, Willíčka (Romana Willa) jsme v tom nechali. Každý teď musí začít u sebe, mě nevyjímaje. Taky jsem tam měl pár věcí, které mohu zlepšit. V sobotu se podíváme na video, faktem je, že si to říkáme pořád dokola. Ale musíme se podívat sami sobě do svědomí a v neděli v Olomouci hrát tak, jak chceme, potřebujeme a umíme hrát. Je to pro nás play off zápas a příprava na Spengler. Těším se do Olomouce, i když je tam hrozná zima. Tam to není nikdy jednoduché, jejich silový hokej je u nich doma pro soupeře hodně nepříjemný, bude to dobrá zkouška před Davosem. Musíme bruslit. Pokud budeme, moc týmů s námi nemá šanci držet tempo.“

Gólman Adam Brízgala vám při podávání rukou prý říkal, že tohle – míněno hattrick – jste si prý nedomluvili. Souhlasí to?

„Jo, jo. S Brizgym se známe, je to výborný gólman, ale dneska jsem měl štěstí já. Jsem za to rád, ale hattrick bych radši vyměnil za tři týmové body.“

Co se hráči honí hlavou po rychlém vedení 2:0 po 66 sekundách? Ono je to i ošidné, past pro hlavu.

„Určitě. Říkali jsme si, že Kladno nemá co ztratit a věděli jsme, že se nevzdají. Ale v našich hlavách jsme na to nebyli připravení. Což nás stálo jeden bod. Jen díky Willdovi máme ty dva. Poztráceli jsme hromadu puků na modrých čarách, což rozhoduje zápasy. Bylo jich strašně moc. Podíváme se na negativní věci, ale musíme si z toho vzít i to pozitivní. Věřím, že v neděli to bude lepší.“

Co způsobilo polevení v koncentraci?

„Nám se to stalo už dřív. Dostaneme gól a přestaneme hrát, což je škoda. Vedli jsme pořád 2:1, a kdybychom hráli svůj hokej, co jsme předváděli prvních osm, deset minut, mohli jsme rozhodnout už v první třetině. Trošku si to pohlídat. Ale vlastními chybami jsme bod ztratili.“

Ačkoli hrál první se čtrnáctým, je třeba respektovat jistou kladenskou sílu, nebo ne?

„Rozhodně. V sezoně už byli taky čtvrtí nebo pátí. Kvalitu určitě mají, přehrávali nás jen tím, že víc chtěli. Mám ke Kladnu respekt, ale nemělo by nám u nás doma sebrat bod.“

Jak se vůbec těšíte do Davosu na slavný Spengler Cup? Začínáte 26. 12. proti Fribourgu.

„Těším se moc. Turnaj má obrovskou tradici, jsem hrozně rád, že u toho můžeme být. Určitě chceme Spengler Cup vyhrát, minulý rok nám triumf utekl ve finále. Navíc strávím vánoční svátky s rodinou, na pěkném místě. Ale hlavně tam jedeme kvůli hokeji. Chceme si to ale užít po hokejové stránce i mimo led. Já osobně s rodiči.“

Jak na vás a vaše tělo působí vysoká nadmořská výška 1560 metrů v Davosu? Pár let jste byl zvyklý na něco podobného v Coloradu.

„Loni v Davosu byl první trénink docela hnusný… (usmívá se) V Coloradu je podobná nadmořská výška, po těch pěti letech tam ho možná mám ještě trochu v sobě. Stejně to je především o hlavě, jdete na krev, chce to krátká střídání a bude to dobré.“

Asi se těšíte i na kamaráda Filipa Zadinu, novou hvězdu Davosu…

„Jo, už jsme to spolu probírali na poslední repre akci. Uvidíme, jestli se naše týmy potkají, on bude mít určitě velkou motivaci, ale to my taky.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:44. Čerešňák, 01:06. M. Kaut, 43:23. M. Kaut, 64:35. M. Kaut Hosté: 13:36. Smoleňák, 39:37. Pietroniro, 48:56. Filip Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – D. Musil, Čerešňák (A), Dvořák, J. Zbořil, Vála, Hrádek, Tvrdík – Weatherby, L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – Paulovič, R. Kousal, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Herčík. Hosté: Brízgala (Lukeš) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – Jágr, Hults, M. Procházka (A) – Kusý, Bláha, J. Strnad. Rozhodčí Ondráček, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion Enteria arena, Pardubice