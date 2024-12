Zbytečná porážka Komety. Dvoubodový Flek: V Hradci je to vždycky těžké…

Naposledy vyplenili Spartu, další venkovní výjezd uspořádali do Hradce Králové. Což je místo, kde se nevyhrává každý den. Ani týden, vlastně ani měsíc. Naposledy to za tři body zvládlo právě Brno před třemi měsíci a dvěma dny k tomu. Hokejisté Komety v neděli vedli 2:1, stejně nevydrželi a i přes odpracovaný výkon padli 2:4. Zbytečně, po chybách při návratech do vlastní třetiny. Takhle inkasovali první a třetí klíčovou ránu. „Teď si musíme vzít body doma,“ vyhlásil v neděli dvoubodový útočník Jakub Flek.

Kde přesně se podle vás zápas zlomil v brněnský neprospěch?

„Porážka mrzí, zvlášť když byl zápas takhle rozehraný. Zlomil se při prvním střídání ve třetí třetině, kdy jsme šli na led za stavu 2:2 a popravdě netuším, co se tam stalo, najednou jeli dva na jednoho. Nevím, jestli tam měl náš bek problém s bruslí, nebo o co šlo. Šel střídat a nám to tam padlo. Soupeři si pak vedení pohlídal.“

Hradec vyhrál doma podvanácté ze 14 zápasů, v čem je na ledě nejvíc obtížný ke zdolání? Za tři body jste to dokázali jen vy na startu sezony.

„Tady jsou zápasy vždycky těžké, Hradec hraje hodně aktivní styl, má k dispozici mladé bruslivé kluky. Je to proti nim pokaždé nepříjemné. Z našeho pohledu začátek nebyl špatný, dostali jsme sice první gól, ale pak jsme si konečně pomohli přesilovkami. Byla tam hromada dalších šancí, příležitosti nahoru dolů. A jak říkám, všechno se to zlomilo zkraje třetí třetiny při prvním střídání. Pak už jsme to tlačili do kopce, jak se říká.“

Celkově mi přijde, že se venku zvedáte, do hry přidáváte i víc rvavosti, urputnosti. To vám dlouho chybělo. Váš pohled?

„Jo, souhlasím. Jasně, po prohraném zápasu se těžko říká, že jsme hráli dobře. Ale vypracovávali jsme si šance, nedělali jsme vyloženě hrubky, spíš chyby, které je potřeba si rozebrat. I když jsme prohráli, odjíždíme se vztyčenou hlavou. Poučíme se a chce to vzít si body doma.“

Říkal jste, že jste si konečně pomohli přesilovkami, což je pravda. Na druhou stranu, při slabě hrané převaze pět na tři jste to musel vzít na sebe, z rohu se dostal před bránu a tam zavěsil. Čili gól v přesilovce po nepřesilovkové akci…

„Ráno jsme si to ukazovali na videu, oni tři proti pěti brání s dvěma hráči nahoře, nechávají spíš volnější spodek. Ke mně se tam odrazil puk po střele do rohu, podíval jsem se nahoru a chtěl to dát na Pospece, protože většinou se pět na tři sehrává ze shora, ale viděl jsem, že jejich dva hráči tam opravdu jsou, tak jsem to vzal na sebe. Nezbývalo moc času, jejich obránce mi odcouval k Zohymu, udělal jsem pár kroků do brány s tím, že to tam někam hodím a propadlo to tam.“

Na extraligové poměry docházelo k hodně potyčkám, ostřejším vzájemným dohrám. Jak moc si v takových poměrech na ledě lebedíte?

„Nejsem úplně šarvátkou typ, spíš si s klukama od soupeře něco prohodím, nějaké ty popichovačky. Že bych se někde pošťuchoval, to asi není úplně moje práce. Ale jo, pokud se zápas vyhrotí a má to náboj, je to vždycky lepší než nudný hokej bez emocí.“

Očima kouče Komety Kamila Pokorného Mužstvo šlape, bojuje, chce to ještě víc tlaku do brány „Pětatřicet vteřin rozdělených přestávkou nás stálo lepší výsledek. Domácím jsme byli důstojným soupeřem, dvě třetiny byly absolutně vyrovnané, oni využili momentu, kdy nám 13 vteřin před koncem druhé třetiny dali druhý gól a hned v úvodu dali vítězný na 3:2. Dvakrát jsme tam nedostali puk do jejich třetiny, což se stane, ale šli jsme špatně střídat. V době, kdy nemůžeme jít střídat, což byl důvod, proč se domácí dostali do situace dva na jednoho. Po tomhle direktu jsme těžko vstávali, bohužel jsme dostali ještě čtvrtý a zápas ztratili. Každý nás teď chválí za výkony venku, ale nemáme nic. Na Spartě jsme bojovností získali tři body, tady jsme měli dvě třetiny velice slušné. Myslím si, že jak tam domácí dostali ve druhé třetině dvě přesilovky, tak i když jsme je ubránili, soupeř zůstal v tlaku a srovnal ze standardky. Kdybychom dohráli třetinu pět na pět, věřím, že gól bychom nedostali a zápas se mohl vyvíjet úplně jinak. Bohužel, to je všechno pryč. Mužstvo šlape, bojuje, ještě mi však trochu chybí v útočné třetině větší tlak do brány a víc střel. Máme pěknou hru při přechodu středního pásma a při pobytu v útočném pásmu, ale domácí jsou ve zmíněném tlaku do brány strašně silní, všechno házeli na bránu a před ní puky tečovali.“