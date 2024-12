Jandus: Sparta neměla zájem. Kouč ve Finsku mu házel klacky pod nohy

V pátek přispěl k výhře Kärpätu na ledě Kiekko-Espoo, v noci přijel do bytu v Oulu, ráno si zabalil věci a okamžitě pádil na letiště. Martin Jandus si po bleskové dohodě s hokejovým Třincem musel pospíšit, poněvadž úřadující mistr byl v pořádné šlamastyce kvůli zranění čtyř obránců. Zápas s Českými Budějovicemi sice reprezentační bek stihl, z letiště mu však nedorazila výstroj. „Štěstí bylo, že dvojče Tomáš, který hraje za Vsetín, mi půjčil brusle a někde sehnal mou starou hokejkou, takže to nejdůležitější jsem měl,“ usmíval se sedmadvacetiletý rodák z Prahy po vítězné premiéře (3:1), během které i bodoval.

Zůstal brácha i na utkání?

„Ano, lístek měl zajištěný a teď mě hodí domů. (usmívá se) Přijel hodinu a půl před zápasem, takže jsme se potkali a předal mi věci. Rychle jsem to obalil, nastavil nože a skočil do toho.“

Rozhodilo vás, že jste do poslední chvíle nevěděl, v čem budete hrát?

„Ani ne. Jak potom zápas šel, postupně jsem na to zapomněl a bylo to v pohodě.“

Jak náročné cestování probíhalo?

„Sobota byla hodně hektická. Celý den jsem byl na cestách a dorazil jsem sem pozdě. Občas je ale lepší do toho jít a moc nepřemýšlet. Užil jsem si to. Chtěl jsem si to moc nekomplikovat a pomoct týmu.“

Hektika asi bude pokračovat i přes vánoční svátky, že?

„Vánoce se budu snažit strávit v klidu doma s rodinou, ale zhruba mezi svátky si to chci zařídit. Ještě se budu muset otočit do Finska pro zbytek věcí.“

Proč jste se vůbec rozhodl pro návrat do Česka?

„Kärpätu se úplně nedařilo a trenér mi trošku házel klacky pod nohy, takže nakonec to vyústilo v to, že bude pro mě lepší, když mě pošlou pryč. Jsem za to rád.“

A co vám Finsko dalo po životní stránce?

„Za tu zkušenost jsem moc rád. Je to pěkná země, lidi se tam chovají hezky a nikdo nikam nespěchá. Je to klidné, všichni jsou hodní. Co se týče hokeje, poznal jsem, jak se to dělá jinde. Hrají se tam back to back zápasy. Naučilo mě to se na ně pořádně nachystat, abych byl schopný všechno odehrát.“

Spousta lidí vás má spojeného se Spartou, nyní jste ale v Třinci. Proč jste podepsal zrovna u Ocelářů?

„Asi bych z toho nedělal nějakou vědu. Třinec měl velký zájem a Sparta ho nakonec neměla, takže rozhodlo, že jsem chtěl být někde, kde mě chtějí. Z Třince jsem to cítil.“

Že se Třinci moc nedařilo, ve vašem rozhodování roli nehrálo?

„Vždy jsem ho vnímal jako top tým, top organizaci. V koutku duše jsem to měl nastavené tak, že až se budu vracet, Třinec bych preferoval. Jsem rád, že se to povedlo.“

Už vás spoluhráči stačili přivítat?

„Všichni se ke mně chovají hezky. Zázemí je tady asi to nejlepší, které jsem kdy viděl. Jsem nadšený.“

Nějaké reakce ze sparťanské strany přišly?

„Pár kámošů mi psalo, co se děje a kam jdu. Ještě se někdo ozve.“ (usmívá se)