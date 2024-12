Měchura chytil drajv, v Plzni je ale sám. Těší se na pravé české Vánoce

„Jsem rád, že svými góly můžu pomáhat týmu, nicméně tenhle zápas bolí. Bod by pro nás byl dobrý. Každý, který získáme, je pro nás klíčový,“ povzdechl si po nedělní porážce 1:2. Juniorský vicemistr světa z předloňského roku zůstal proti Litvínovu osamoceným střelcem Plzně, ale aspoň zadělal na drama.

Koncovka, to je v této sezoně pro Plzeň velký problém. V četnosti střelby patří tým k extraligovému průměru, ale její úspěšnost 6,6 procenta vypadá žalostně. Zrovna Holešinský na první trefu v sezoně stále čeká, stejně jako kapitán Jakub Lev. Písecký rodák Měchura udeřil v devíti sehraných zápasech čtyřikrát a řadí se mezi nejúspěšnější zakončovatele jinak značně neproduktivního týmu. Slušná bilance, na rozdíl od jiných. Proměnil přes 28 procent střeleckých pokusů, každý třetí čtvrtý končí v brance. V tomhle ohledu se vymyká ještě víc a patří ke špičce celé extraligy.

Měchura se vyzná v tlačenici před bránou, chytil drajv. Jiní spoluhráči se dál trápí. „Co dělat s produktivitou? To se ptáme sami sebe po každém zápase. Je zapotřebí se nadále tlačit do brány a věřit, že se to zlomí. Musíme začít dávat špinavější góly, ale pro ně si musíme jít, nečekat, že se k nám puky zadarmo odrazí. Začali jsme i trochu vyhrávat, ale vždycky to může být lepší. Snažím se co nejvíc pomáhat, nicméně zase toho nemám tolik odehráno, abych mohl něco radit ostatním,“ pousmál se Měchura.

V minulosti působil v Liberci, v předchozích dvou sezonách prošel juniorskou WHL, mihl se na farmě Bostonu v Providence v AHL, ale nejvíc času strávil v ECHL. Po dvou letech si může užít Vánoce doma. Předchozí strávil v Severní Americe, předloni hrál na přelomu roku mistrovství světa dvacítek, kde junioři vybojovali stříbrné medaile.

„Těším se na pravé české Vánoce. Máme dva dny volna, domů je to kousek. Tak se těším, že budu trávit čas s rodinou. Určitě si vychutnám kapra k štědrovečerní večeři, a taky cukroví. Nejraději mám vosí hnízda. Žádné velké přejídání to ale nebude, protože už 26. prosince zase hrajeme,“ přiznal Měchura.