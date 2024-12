Vrána dva měsíce čekal na gól: Taková normální radost. Mistr se vyhrabává

Třinec po prosincové reprezentační pauze posbíral devět bodů ve čtyřech zápasech. Směle se tak hrabe z potíží, do nichž se v první polovině základní části dostal. Slezané zároveň potřebovali zareagovat na nepříliš povedené čtvrteční vystoupení v Brně, kde původně třígólovou ztrátu neúspěšně dotahovali až v závěru.

„Nějaká šňůra výher je dobrá kdykoliv. V Brně nám to nevyšlo. Nehráli jsme úplně optimální zápas, i když ke konci jsme to stáhli. Ale dobré to nebylo. S Vítkovicemi super body. Je skvělé, že jsme si pohlídali vedení z první třetiny,“ oddechl si Petr Vrána. „Jedeme dál. Musíme se chystat na další zápas,“ zavelel.

Vítkovice to rivalovi pořádně ulehčily. Po slibném úvodu dvakrát chybovaly a rázem ztrácely dva góly. Od druhé půlky klání už bylo rozhodnuto, většího boje se vyprodaná Werk Aréna nedočkala. „Pro soupeře není jednoduché jít za stavu 0:2 do druhé třetiny, my jsme ze dvou brejkových situací dali dva góly. Vítkovice nemají úplně nejstarší mančaft, mají tam hodně mladých kluků a někdy to prostě nejde,“ pokývl Vrána.

Devětatřicetiletý centr měl na povel nově seskupenou formaci s Danielem Kurovským a Liborem Hudáčkem. Třetí letka zazářila, postarala o tři ocelářské trefy. „Někdy je potřeba to zamíchat. Samozřejmě pořád se musí pracovat na tom, abychom byli produktivní a nedostávali zbytečné góly. Uvidíme, jak půjdeme do dalšího zápasu,“ doplnil lídr, jehož tým podruhé v sezoně vyhrál o čtyři góly. Klidnější třetí třetina tak přišla vhod.

„Naši hrou tomu musíme chodit víc naproti. Nejsem ale proti, že se vyhrává o gól. Ono je taky dobré, když si vyzkoušíme hrát v důležitých situacích. Kolikrát pak přijde větší radost a výkon je při vyrovnanějším utkání stmelenější,“ přemítal Vrána.

Výhra nad Vítkovicemi je pro Třinec vzpruhou, zvlášť když úřadujícímu šampionovi schází sedm hráčů. Vrásky na čele přidělává kouči Zdeňku Motákovi stav obranných řad, kde chybí pět beků základní sestavy. K Bohumilu Jankovi, Martinu Marinčinovi, Jakubu Jeřábkovi a Marianu Adámkovi nově přibyl Adam Smith. Poprvé v sezoně tak z partnerského Frýdku-Místku vypomohl zkušený Mikuláš Zbořil.

„Kluci, kteří nastoupili a přišli pomoct, to zvládli. Není jednoduché naskočit do zápasu bez tréninku. Super, že jsme to takhle odehráli i s trošku rozpadlou obranou,“ těšilo Vránu.