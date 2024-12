Výhru Sparty vystříleli obránci. Krejčík: Váhali jsme, jestli je svět v pořádku

Co způsobilo, že se ze zápasu stala taková divočina?

„Jsme rádi za sedm gólů, co jsme dali, ovšem ne za pět, co jsme dostali. S pokorou bereme tři body, ale víme, že to není úplně ono. Dělali jsme zbytečná okénka v obraně a nabízeli jim přečíslení. Oni jsou šikovní a většinou, když jsme jim tu šanci dali, tak ji využili.“

Ve druhé třetině padlo celkem sedm branek. Vy jste poměrně jednoznačně vedli, jenže Motor se začal vracet do hry.

„Pomohli jsme soupeři našimi chybami. Umožnili jsme jim vrátit se do zápasu a mít ještě šanci s ním něco udělat. To bychom si neměli dovolovat. Udělali jsme pár chyb. Oni je potrestali.“

Začátek vypadal jako některé předchozí duely. Dominance Sparty, šance, ale bez gólu. Motor proměnil hned první příležitost. Nestrašilo vás to už?

„Dali první gól, ale my víme, že tým máme silný, aby se kvůli jednomu gólu nepoložil. Bojovali jsme dál, pak nám to tam napadalo. Ale tentokrát to vyšlo, příště nemusí, když je vrátíme takhle jednoduše do zápasu.“

Vypadalo to, že jste si jako beci potom řekli, že něco vynahradíte týmu i směrem dopředu. Nakonec jste se trefili čtyři.

„Říkali jsme si, jestli je svět v pořádku. Že dávají jen obránci góly. Pak se naštěstí přidali i útočníci. Víme, že nás koncovka trošku trápí, jsme rádi, že nám to tam napadalo a doufejme, že v novém roce tak budeme pokračovat.“

Jak jste viděl svůj úvodní gól? Věděl jste přesně, kam zamíříte?

„Měl jsem spoustu času, až překvapivě moc. Pořád jsem se snažil přibližovat k brance a uklidit k tyčce. Naštěstí to tam spadlo. Každý gól se počítá.“

Rozhodla fatální chyba prvního střelce zápasu Adama Kubíka, který vyhodil kotouč k Irvingovi.

„Nějak tam puk vypadl a Aaron má fazonu. Propálil to znovu. Ještě že tak.“

Mysleli jste na prodloužení?

„Ne. Chceme vyhrát a hraje se do poslední vteřiny. Šance rozhodnout je vždycky.“

Měli jste v hlavě, že jste doma třikrát po sobě prohráli? Jste rádi, že jste to protrhli?

„Před zápasem jsme si řekli, že nás čeká osm zápasů doma a ten první jsme chtěli vyhrát, abychom si z toho udělali náš dům a měli trošku klidu.“