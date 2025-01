Daňo gestikuloval na Škorvánka a dal dva nájezdy: Chtěl jsem mu to dát sežrat

Duel 32. kola v Třinci nabídl šance, tyče a dohromady téměř sedmdesát střel na branku. Na úvodní gól si však diváci museli počkat až do nájezdů. O rozseknutí velkého nerváku se postaral Marko Daňo, jenž v nájezdech vyzrál na Stanislava Škorvánka hned dvakrát. Třinecký gólman Marek Mazanec bral první nulu v ročníku. „Je mi to úplně fuk. Asi z dvanácti zápasů jsem vyhrál dva, takže hlavně jsem si přál, abych konečně něco vyhrál,“ smál se brankář Slezanů po výhře nad Mountfieldem.

Nebylo to utkání, které by nudilo. Zkraje druhé třetiny ujel hradecký David Šťastný, jenže napálil tyč, což se opakovalo i o pár minut později. Branková konstrukce ale na druhé straně zvonila i po ráně Hudáčka. Při dalších nebezpečných situacích se kotouč vrtěl a skákal, proto byly oba týmy na nule.

„Hodně psychicky náročné, prostě to bylo o jedné chybě. Šance byly, chvílemi to byl hokej nahoru dolů. Všichni do toho dali všechno, proto si myslím, že to byl dobrý hokej,“ pokyvoval Marek Mazanec.

Drama dospělo až do nájezdů, v nichž se znovu činili maskovaní muži. Hostující Stanislav Škorvánek zastavil snahu Kovařčíka, Nestrašila, Hudáčka či Růžičky, na rychlé ruce Marka Daňa ale nestačil hned dvakrát. Jednou jej šikovný Slovák překonal střelou na vyrážečku, podruhé vytáhl ze svého repertoáru bekhendový blafák.

„Věděl jsem, co chci udělat,“ pokývl Daňo. „Čekal jsem na jeho reakci a on naopak čekal, že druhý nájezd udělám stejně, protože skočil na stranu. Na té druhé to naštěstí bylo odkryté, takže jsem rád.“

Po prvním proměněném nájezdu si slovenský hračička ovšem neodpustil gesto směrem k reprezentačnímu kolegovi. O co šlo? „Bylo to kvůli tomu, že Hudy (Libor Hudáček) ho předtím trefil do lapačky a on tam udělal takový menší semafor. Chtěl jsem mu to dát trochu sežrat, ale nebylo v tom nic osobního.“

Brankář Mountfieldu po zápase prozradil, že Daňovu reakci neviděl. „Za nájezdy jsem ho pochválil, kdybych to gesto ale viděl, tak ho nepochválím. Nedíval jsem se na něj. Gesta však k hokeji asi patří,“ mínil Škorvánek.

Účastník posledních dvou mistrovství světa odchytal výborný zápas, roli hlavního hrdiny mu ale sebral Mazanec. V nájezdech inkasoval jen z hokejky Ryana Dmowského, v pětašedesáti minutách hry zneškodnil 34 střel. Oceláři navíc potvrdili dobrou defenzivní práci z minulých zápasů, doma za poslední tři vystoupení inkasovali jen jednou.

„Ani mě to nenapadlo, ale je to dobré. Nicméně musíme dávat hlavně góly, ideálně o jeden víc než soupeř, abychom vyhrávali v základní hrací době a sbírali body,“ doplnil Mazanec.