Špaček přiznal, že držel emoce: Hattrick jsem nedal ani v dětství

Po příchodu do Sparty se uvedl gólem v prvním zápase Ligy mistrů, na premiérovou extraligovou trefu čekal takřka měsíc. Nakonec přišly hned tři. MICHAEL ŠPAČEK zazářil ve šlágru proti mateřským Pardubicím. „Vím, co jsem za hráče, a nejsem spokojený se svými výkony. Vím, co dokážu hrát. Ještě tam nejsem,“ vyprávěl kriticky po důležitém vítězství 6:2.

Po 11 minutách jste prohrávali 0:2, nakonec vítězíte 6:2. Kde se vzal obrat?

„Neměli jsme dobrý začátek, prohrávali jsme a museli si k tomu něco říct. Od druhé třetiny jsme byli úplně jiný tým. Z 0:2 se proti takovému týmu vrátit zpátky není jednoduché, takže skvělý. Vyhrát před plnou arénou je super, jsme za to rádi.“

Co jste změnili?

„Já konkrétně udělal chybu, že jsem si nechal hráče za zády, takže druhý gól byl můj. Pak jsme si to ukázali a od druhé třetiny měli určitě lepší pohyb. Vyhrávali jsme souboje, tlačili se do brány. Na tomhle malém hřišti to rozhoduje nejvíc.“

Nakopla vás po dvou inkasovaných gólech bitka Aarona Irvinga?

„Podle nás v kabině to byl fakt zlomový moment. Klobouk dolů před Aaronem, že vyzval Houdka, o kterém je známé, že se nebojí rány a je dobrý bitkař. Super výkon, bitkou nás nabudil a pak k tomu sám dal gól. Super zápas pro něj.“

Sám jste přispěl k výhře hattrickem. Jak se zrodil?

„U prvního gólu byla skrumáž před bránou a já se tam snažil jet taky, jestli puk někde nenajdu. Najednou jsem ho viděl na brankové čáře a už pro mě nebyla těžká práce to doklepnout.“

A další trefy?

„V přesilovce jsem to super dostal od Kemiho (Valtteriho Kemiläinena), jenom jsem zavřel oči a nějak to tam prásknul. U třetího puk vypadl ve středním pásmu. Já viděl, jak bek nestíhá, nemohl jsem jít do blafáku a snažil se jenom trefit na zadní tyčku. Naštěstí to propadlo.“

Je hattrick proti Pardubicím speciální?

„Já myslím, že jsem celkově nedal hattrick ani v dětství. V dorostu, v juniorkách… Podle mě to je první hattrick. Je trošičku zvláštní, že je zrovna proti Pardubicím, ale vážím si, že jsem mohl týmu takhle pomoct. Doufám, že se moje výkony budou jenom zvedat a budu hrát líp a líp.“

Góly jste neslavil nijak bouřlivě. Bylo to z respektu k Pardubicím?

„Já nejsem člověk, který by extra slavil. Vždycky to držím v sobě. Přiznám se ale, že jsem pak emoce držel. Ano."