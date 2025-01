Rákosův last dance. V sedmatřiceti jsem se naučil střílet, smál se „objev“

Nejen že znovu hraje za áčko Pardubic. On hraje DOBŘE, dává góly, v nabitém kádru má místo v přesilovce. „Je to takový last dance,“ pojmenoval to vtipně útočník Daniel Rákos (37), jenž se z „béčka“ při početné marodce posunul do elitního výběru a už na Spengler Cupu byl nečekanou oporou týmu. V Davosu skóroval dvakrát, teď se trefil i v extralize na Kometě (2:3 v prodloužení).

Povyjel si zpoza brány a nekompromisně švihnul puk pod horní tyčku. „Trefil jsem to dobře. V sedmatřiceti jsem se naučil střílet,“ pousmál se po zápase Daniel Rákos. V brněnské Winning Group Areně také býval doma, nyní dorazil jako obrozený člen pardubického Dynama. Jeho hezká trefa na 1:1 nicméně k triumfu nestačila.

Užíváte si návrat mezi elitu?

„Každý den s klukama je pro mě zážitek. Je to takový last dance. Moc si toho vážím. Když dáte gól, jde každému hráči sebevědomí nahoru. S ním se pak hraje trošku jednodušeji. Myslím, že i v béčku jsem měl dobré tři měsíce.“

Za Kometu jste hrával před návratem do Pardubic. Bude to tady pro vás už navždy speciální?

„Ani ne. Ten tým se od té doby hodně změnil. Akorát jsem přijel do známého prostředí.“

Jste domluvení s vedením a trenéry, že v extraligovém áčku zůstanete až do konce sezony?

„Tak to vyloženě není. Jdu den ode dne. Úplně neřeším, jak to bude dál.“

V jednom střídání vás tvrdě dohrál Marek Ďaloga, pak jste se s ním pustil i do menší potyčky u brány. O co šlo?

„Byla to dohrávka v předbrankovém prostoru. Viděl jsem puk, tak jsem se ho snažil dorážet. Sekl jsem při tom do gólmana. Je práce beků, aby si chránili své brankoviště.“

Ambiciózní Dynamo prohrálo i se Spengler Cupem počtvrté v řadě. Dá se to nazvat menší krizí?

„Myslím, že ne. Odehráli jsme jenom jeden špatný zápas, a to na Spartě. V Brně nám chyběla minuta a půl k tomu, abychom měli tři body. Náš výkon byl určitě dobrý. Akorát jsme to nedohráli do konce.“

Možná stačilo vytěžit víc z početních výhod, že?

„Je to tak. Přesilovky nám úplně nejdou. Je to škoda, mohli jsme ve druhé třetině odskočit na větší rozdíl. Potom už bychom si to asi pohlídali.“

Hlavně druhá třetina byla z vaší strany slušná, co?

„Pomohlo nám, že jsme měli hodně přesilových her. Dostali jsme soupeře pod tlak. Ale bylo to pouze 2:1 a v závěru jsme náskok ztratili. Před Muellerovým gólem zlomil Červus (Roman Červenka) hokejku a byli jsme trošku rozhození. Asi jsme si to pak hůř rozebrali.“

V lajně nastupujete s Danielem Herčíkem a Michalem Pochobradským, což jsou mladší hráči. Jste něco jako jejich mentor?

„Občas jsme takhle nastupovali v béčku. Možná u nás vidí trenéři nějakou chemii, tak nás nechávají pospolu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:11. Cingel, 58:34. Mueller, 60:29. Pospíšil Hosté: 26:02. Rákos, 32:14. Vondráček Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Dujsík, Gulaši (A) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller – Pospíšil (A), Cingel, Kollár – Rachůnek, Marcinko (C), Ekrt – Kos, Konečný, Ferda – Chludil. Hosté: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), Vála, D. Musil, Kolář, Hrádek, Tvrdík – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Radil, Kondelík, M. Kaut – Mandát, Poulíček, Vondráček – Pochobradský, Rákos, Herčík – Paulovič. Rozhodčí Hradil, Mejzlík – Ondráček, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6 670 diváků