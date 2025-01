Irving v laufu. Blíží se rekordu beků, klubový pokořil: Když můžu, vystřelím

Jeho parketa se nachází na vrcholu kruhu. I Olomouci dal Aaron Irving oba góly bombou z voleje právě odtud. „Samozřejmě se ví, odkud pálím. Jakmile nastane vhodná situace na střelu, tak vystřelím. Pokud ne, přesuneme hru, otevře se jiná možnost,“ líčil 28letý rodák z kanadského Edmontonu. Zhruba každý jeho čtvrtý výstřel končí v brance. Jen dva zásahy mu chybí k vyrovnání extraligového rekordu Bradyho Austina v gólech od obránce. Klubový v neděli pokořil.

Góly sázíte víceméně stejným způsobem. Jak se k takové kanonádě dá dopracovat?

„Je výsledkem práce, tréninku. Puky jsem pálil už jako kluk doma ve sklepě, na střelbě jsem pracoval vždycky, cvičím a piluju ji pořád. Když se vrátím k poslednímu zápasu, oba góly jsem dal v podstatě z jednoho místa. Bavili jsme se o tom, jak bychom si tam mohli najít správný prostor pro zakončení, otevřít obě strany, jak hrají obranu, v jakém rozestavení. Plnili jsme herní plán, který jsme si stanovili. Nedá se spoléhat, že v prodloužení pokaždé dostaneme přesilovku jako tentokrát. Ale podařilo se nám v ní rozhodnout a bereme to.“

Ještě než jste rozhodl, dvě střely vám neprošly. Snažíte se dál a dál, až se to povede?

„Mluvíme o tom s našimi trenéry i se spoluhráči. Když nastane situace, že můžu vypálit, tak vypálím. Pokud ne, přesuneme hru, otevře se jiná možnost. Samozřejmě se ví, odkud puky střílím. Hodně mi v těchto situacích pomáhá, že hraju s tolika šikovnými hokejisty. Máme skvělý tým. Jakmile soupeř chce stavět na tom, že si pohlídají mou střelu, otevře se prostor pro další kluky. Můžu nahrát některému ze spoluhráčů a ten nebezpečně zakončí.“

Miroslav Forman po zápase prohlásil, že Sparta má Ovečkina. Co vy na to?

(směje se) „To si vážně nemyslím. Ale beru jeho slova jako kompliment. Myslím, že Ovie je v zakončení z téhle pozice nejlepší ze všech. Nemyslím, že bych se tomu blížil.“

Ale nastřílel jste už 16 gólů, nejvíc ze všech obránců, jste čtvrtý v celé extralize.

„Myslím, že bych vám ani takhle hned nedokázal říct, kolik přesně mám branek, bodů, čehokoli jiného. Opravdu to nesleduju. Prostě se soustředím na každý zápas. Když se daří a spadne to tam, tak to tam prostě spadne.“

Takže nevíte, že vám chybí jen dvě trefy do vyrovnání ligového rekordu Bradyho Austina?

„Slyšel jsem o tom teprve před posledním zápasem. Ale na nic takového se neupínám. Jak jsem řekl, snažím se vždycky zaměřit na daný zápas v daném čase. Jít do každého utkání stejně nastavený a nehledět si jen toho, abych dával góly. Ale jakmile se naskytne příležitost, střílím.“

Není přece jen zvláštní, že v týmu čníte nad všemi útočníky?

„Nemyslím si. Nezáleží, kdo zrovna dá gól. Jindy nás zachrání třeba někdo jiný. Důležitý je výsledek týmu. Myslím, že tohle by řekl z týmu každý. Kdokoli z nás umí zakončit. Góly jsou góly, každý se počítá.“

Je snadné říct spoluhráčům, aby šli před bránu tečovat a clonit, když vědí, že je můžete trefit?

„V minulé sezoně si odneslo šrámy několik kluků, před touhle jsem trefil Chlápu (Filip Chlapík). Určitě ale nikomu nevyčítám, když nejde dopředu. Jestliže to nedělá, trenér mu to dá sežrat, protože kouči nezáleží, kdo střílí. Hráč musí stát vepředu. Snažím se nikomu neublížit, pokud možno. Ovšem stane se.“

Na tréninku pálíte stejně ostře?

„Kolikrát ne, zkouším dávat puky pěkně nízko, v rámci možností se chovám obezřetně k našim brankářům a útočníkům. Spousty puků taky vypálím na prázdnou bránu. Tam nikoho šetřit nemusím.“

Hokejové Statistiky

Nejlepší Střelci

Pořadí Hráč (Tým) Zápasy Góly 1 Ondřej Beránek (K. Vary) 32 20 2 Anthony Nellis (Vítkovice) 33 17 3 Martin Kaut (Pardubice) 32 16 4 Aaron Irving (Sparta) 34 16 5 Oscar Flynn (Liberec) 32 15

Bodování Obránců

Pořadí Hráč (Tým) Zápasy Body (G+P) 1 Aaron Irving (Sparta) 34 26 (16+10) 2 Tarmo Reunanen (K. Vary) 33 25 (3+22) 3 Jakub Krejčík (Sparta) 33 20 (5+15) 4 Phil Pietroniro (Kladno) 33 18 (11+7) 5 Valtteri Kemiläinen (Sparta) 34 17 (5+12)

Obránci v Přesilovce

Pořadí Hráč (Tým) Zápasy Body (G+P) 1 Aaron Irving (Sparta) 34 13 (9+4) 2 Janis Jaks (K. Vary) 32 11 (4+7) 3 Jiří Ticháček (Kladno) 33 10 (3+7) 4 TJ. Melancon (Liberec) 32 9 (2+7) 5 Jakub Krejčík (Sparta) 33 9 (2+7)

Počet Střel Obránců

Pořadí Hráč (Tým) Zápasy Počet střel 1 Graeme McCormack (Mountfield HK) 33 100 2 Phil Pietroniro (Kladno) 33 98 3 Jiří Ticháček (Kladno) 33 94 4 Tarmo Reunanen (K. Vary) 33 94 5 Petr Zámorský (Plzeň) 27 90 6 Jakub Krejčík (Sparta) 33 79 7 Jan Košťálek (Vítkovice) 33 77 8 Aaron Irving (Sparta) 34 70

Úspěšnost Střelby

Pořadí Hráč (Tým) Zápasy Úspěšnost střelby (%) 1 Aaron Irving (Sparta) 34 22.86 2 Michal Houdek (Pardubice) 27 19.05 3 Marek Ďaloga (Kometa) 32 17.07 4 Tomáš Tomek (Sparta) 16 16.67 5 Tomáš Galvas (Liberec) 25 15.38 6 Max Pšenička (Plzeň) 15 15.38