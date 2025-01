Pískot fanoušků? Žijeme v demokracii, říká Hudáček. Tolik branek nečekal

Po druhé reprezentační přestávce to vypadalo, že se postupnými krůčky vrací Třinec, který všichni znají z minulých let. Ovšem původní zdání často klame. Oceláři po nedělní porážce 1:2 s Kladnem nestačili ani na poslední Liberec. Sice až po nájezdech, ale bod je pro ně málo. „Už proti Kladnu to byla rána, teď znovu... Nicméně dobré bylo, že jsme se do zápasu vrátili. Třetí třetina byla z naší strany super, jen ten závěr jsme nezvládli,“ mrzelo Libora Hudáčka po nezdaru v poměru 6:7.

Čím to, že jinak spíše defenzivní Oceláři předvedli takovou přestřelku?

„Pro diváky to bylo dobré utkání, pro trenéry i pro nás horší. Máme však charakter, když jsme se dokázali vrátit do zápasu. Škoda posledního gólu po buly. Ve třetí třetině jsme ukázali sílu, jenže my musíme sbírat tři body.“

Přitom po obratu z 3:5 na 6:5 jste měli soupeře na lopatě. Marko Daňo ale neproměnil trestné střílení…

„Každé možnosti, kterou hráč nepromění, je škoda. My se musíme podívat i na to, proč jsme dostali tak hodně branek. Nepamatuji si, kdy naposledy jsme tolikrát inkasovali.“

Nepodlehli jste trošku zdání, že vaše obrana fungovala v minulých zápasech znamenitě?

„Nemyslím si. Spíše tam byla vidět taková lehkost ze soupeřovy strany. Liberec neměl co ztratit, pěkně si nahrával a ukázal, že má dobré hráče. Musíme si je v našem pásmu lépe rozebrat. Několikrát jsme zaspali a oni toho využili. Ukázali, že střelce mají.“

Podepsalo se na výsledku, že se potkaly dva týmy, které nejsou ve formě?

„Těžko říct, ale góly padaly pěkné... Je pravda, že přišly po velkých chybách. Osobně jsem očekával, že moc branek nebude. Alespoň pro oko diváků to bylo fajn, pro nás však se zlým koncem.“

Stejně jako proti Kladnu fanoušci v určitých momentech pískali. Co na to říkáte?

„Za hokej si zaplatili, takže tady v uvozovkách mohou dělat vše, co chtějí. My jsme na ledě od toho, abychom pískot neposlouchali a hráli tak, abychom lidi donutili fandit. Skalní nám fandí a někteří pískají. Někdy je to oprávněné, jindy potřebujeme pomoct. Ale takový je sport. Žijeme v demokracii a bereme to.“

Kladnu i Liberci jste mohli odskočit, ale nepovedlo se. Je to velká komplikace?'

„Nezbývá nám nic jiného než vyhrát v pátek s Plzní, hrajeme čtvrtý domácí zápas v řadě. Pak je potřeba sbírat body i z venku.“