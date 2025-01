Za velký risk s gólmanem byl Hradec odměněn. Neváhali jsme, líčil asistent

Vojtěch Hradec a Adam Novotný spolu ještě před týdnem bojovali za reprezentační dvacítku. V prvním extraligovém zápase po návratu stanuli proti sobě. Hradec se rovnou vrátil na pozici druhého centra mezi zkušeného Jana Buchteleho a Dominika Lakatoše. Společně připravili první branku zápasu ve 34. minutě.

„Špatně jsem si pohlídal hráče, vyjel na střed, vystřelil a Škorvi (Stanislav Škorvánek) nic neviděl,“ popisoval situaci hradecký Aleš Jergl. Zaváhání napravil bleskově. Už 13 sekund po vhazování slavil vyrovnávací trefu. „Říkali jsme si, že to musíme odčinit, a podařilo se to dát,“ oddechl si.

Jinak kralovali brankáři. Stanislav Škorvánek zastavil 25 ran a navrch všech pět nájezdů. Dominik Furch lapil 41 střel soupeře. Extrémem byla druhá třetina, v níž zastavil 18 puků.

„Paradoxně mě to dostalo do zápasu. Možná jsem se i cítil líp, že se povedly nějaké zákroky. Skončilo to jen jedním gólem, to bylo dobré,“ komentoval náročnou fušku čtyřiatřicetiletý gólman.

Rozhodnout vyrovnaný zápas mohly speciální týmy. Mountfield si zavařil pět minut před třetí

sirénou, když na začátku oslabení dvakrát chyboval na buly. Výsledek? Dvouminutové nervy ve

třech. Asistent trenéra Peter Frühauf se k důležitému momentu vyjadřovat nechtěl.

„To se prostě stává. Nějaká hokejka byla na zemi, možná to nemusel pískat, ale rozhodl se tak a poslal nás do tří. Máme tam kluky, kteří to hrají výborně a skvěle to ubránili,“ byl sdílnější Jergl.

S parťáky si podobnou situaci vyzkoušel v prodloužení. Za katr putoval domácí Julius Junttila a hostující střídačka neváhala stáhnout brankáře Škorvánka na lavičku. V pěti pak bušila do boleslavské obrany minutu a padesát sekund.

„Zkoušeli jsme to hodně už v minulé sezoně. Nabídla se nám přesilová hra, cítili jsme, že jsme silní na puku a umíme velmi rychle posbírat odražené puky. Moc jsme neváhali a šli jsme hned do toho,“ popisoval odvážné rozhodnutí Frühauf.

Jeho svěřenci zasypali boleslavské bránící trio sérií střel. Hned několik z nich obětavě zblokoval Filip Pavlík. „Vždycky toho hrozně moc zblokuje. Dá se na něj v tomhle spolehnout. Jsem za kluky rád, dávají do toho vlastní těla a kolikrát jsou to hrozné švestky,“ ocenil Furch.

I díky pomoci spoluhráčů dovedl zápas až do samostatných nájezdů. Tam se podtrhlo celkové vyznění zápasu. Brankáři drželi, prosadil se jen hostující David Šťastný. „Těžký? Trefil to,“ pokrčil rameny domácí brankář.

Mladá Boleslav bodovala pošesté v řadě, Hradec bral druhou výhru po sobě. „Je důležité sbírat jakýkoliv bod. Byli bychom samozřejmě šťastní, kdyby se nerozhodné zápasy přiklonily na naši stranu. Tak jsme to měli na začátku. Teď si to zase vybíráme z druhé strany,“ dodal Furch.