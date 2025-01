Varaďa přebírá Vítkovice! První slova po nástupu, bude mít i další roli

Ostravský celek prohrál šestkrát za sebou a v tabulce je dvanáctý jen zásluhou lepšího skóre před Kladnem a Libercem. „Dostali jsme se do situace, kdy má reakce musí být okamžitá, razantní a současně také s přesahem do budoucnosti klubu,“ uvedl majitel vítkovického klubu Aleš Pavlík.

„Hokeji věnuji každý den spoustu času, ale nic nenahradí ten pocit, když vstoupím do hráčské šatny a na střídačku. Dlouho jsem zvažoval různé možnosti, z Česka i ze zahraničí a ohromně si zájmu o mé služby vážím. Velmi si cením, jak velkou důvěru mi majitel Aleš Pavlík věnoval, s jakou chutí a vášní něco s vítkovickým hokejem udělat, se na mě obracel, má můj veliký respekt. A já mu chci pomoci posunout a dostat Vítkovice co nejvýše. Věřím, že to společně dokážeme,„ prohlásil Varaďa po svém nástupu.

Anketa Kdo skončí poslední v základní části extraligy? Kladno Liberec Vítkovice jiný tým

Vítkovice stejně jako Pardubice, které jmenovaly nového hlavního trenéra v pondělí, povede v aktuální sezoně již třetí kouč. Na začátku sezony byl u mužstva David Bruk, kterého v listopadu vedení odvolalo a tým převzal asistent Wojnar. Teď končí i on a přichází Varaďa s asistentem Alešem Krátoškou.

„Uvědomuji si, že dnešní situace našeho milovaného klubu není vůbec dobrá, přesněji a upřímně řečeno je velmi špatná,“ řekl Pavlík. Vedle trenérů se změní i náplň práce sportovního ředitele Romana Šimíčka a manažera Patrika Rimmela. „Již nebudou mít odpovědnost za skladbu kádru A týmu. Václav Varaďa bude souběžně vykonávat také funkci sportovního manažera klubu a ve své kompetenci bude mít kompletní odpovědnost za budování kádru A týmu a také za veškerou sportovní stránku naší organizace,“ uvedl Pavlík.

Nový realizační tým povede Vítkovice poprvé v pátečním domácím utkání proti Litvínovu.