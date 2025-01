Varaďa: Udělám maximum. Těším se na utkání s Dynamem. Co soudní spor?

Hokejovou veřejnost ve čtvrtek dopoledne překvapila zpráva, která potěšila hlavně vítkovické fanoušky. Po patnácti letech se k mateřskému týmu vrací Václav Varaďa, tentokrát v pozici úspěchy ověnčeného trenéra. S ostravským klubem podepsal smlouvu do zbytku sezony a na další tři roky. Na mimořádné tiskové konferenci jej oficiálně uvítal vítkovický boss Aleš Pavlík. „Moc si vážím podpory majitele a také nabídky, kterou mi Vítkovice daly. Je to pro mě čest i zodpovědnost vůči celé Ostravě a hokejovému klubu,“ hlásil Varaďa.

Trenére, jak dlouho vaše jednání s Vítkovicemi probíhala?

„Delší dobu. Měl jsem i několik jiných nabídek ze zahraničí a z Česka. Zvažoval jsem všechna pro a proti, chtěl jsem si na výběru budoucího angažmá dát záležet. Velkou roli hrála i moje rodina. Z Kopřivnice to nemám daleko, vzpomínám i na svá mládežnická léta, kdy jsem do Vítkovic přestoupil, a pomohly mi k odchodu do zámoří. Chtěl bych vypíchnout vášeň a jednání Aleše Pavlíka. Cítil jsem z něj emoce a chuť pomoci klubu. Taky se na tom promítlo, že mám dvě dcery ve věku 12 a 15 let, takže ještě nenastal čas, abych se stěhoval do ciziny. Navzájem nám s Vítkovicemi dávalo smysl podepsat na tři roky a budovat směr organizace. Dávám si spíš dlouhodobé cíle.“

Chápu tedy správně, že původně jste byli dohodnutí, že nastoupíte až po sezoně?

„Byli jsme dohodnutí na tříleté smlouvě, ale nakonec to nabralo takový spád, že k rozhodnutí muselo dojít. Jak řekl pan majitel, s klubem jsem dlouhou dobu zvažoval možnosti a dospěl k rozuzlení, že tohle je správná cesta. Samozřejmě nabídka musela uzrát a věřím, že uzrála ve správný čas. Pro Vítkovice udělám maximum.“

O čem jste si s majitelem při jednáních povídali?

„Snažil jsem se doptávat, jak to chodí, co se děje, kdo je ten a ten, jak se co dělá, jak to funguje a kdo co má na starosti. On se mě doptával na sportovní věci. Co bych udělal, jak bych to udělal? Myslím si, že to byl normální rozhovor dvou sportovních nadšenců. Jsem rád, že jsme našli společnou řeč.“

Nově budete i sportovní manažer. Byl tento post jednou z vašich podmínek?

„Je to pro mě novinka, budu se s tím sžívat. Nikdy jsem netvořil smlouvy a ani jsem se po nich nepídil. Změna, kterou Aleš provedl, mně ty kompetence dala. Oba pánové (Roman Šimíček a Patrik Rimmel) tady v nějaké podobě ještě budou fungovat. Ze startu mi určitě pomůžou, aby to pro mě bylo co nejkomfortnější. Primárně jsem tady, aby se tým zvedl a abychom hráli lepší hokej. Sice se někdy nebude vyhrávat, ale je cesta tam odevzdat maximum. Práce budu mít spoustu, plně se však budu věnovat A-týmu a svým kompetencím.“

Musel jste nyní být v kontaktu s Pardubicemi kvůli trvajícímu soudnímu procesu?

„K Pardubicím bych se nerad vyjadřoval, tam všechno řešili moji právní zástupci. Samozřejmě soudní proces, to, co se kolem toho děje, probíhá a probíhat bude. Je důležité vědět, že nerozporuju, že smlouva skončila, ale jakou formou skončila. Sám se těším na utkání proti Pardubicím. (pousměje se) Myslím, že jedno za necelý měsíc přichází. Určitě to bude speciální.“

Jak budete vnímat duely s Třincem, s nímž jste dohromady slavil čtyři tituly?

„Já se tam tak těším! Věřím, že jim to vždy uděláme těžké.“ (usmívá se)

Nicméně čeká vás složité období. Vítkovice hrají o udržení.

„Kde bych to měl lehké? Kdybych šel do Plzně, Varů, do Sparty nebo do Boleslavi? Kde bych to neměl těžké? Všude a vždycky to budu mít těžké. Jde o to, jak se s tím člověk popere. Ničeho se nebojím, mám odhodlání a věřím, že je to správná cesta.“

Váš předchůdce Vlastimil Wojnar naposledy zmínil, že týmu chybí lídři. Vidíte to stejně?

„Uvidíme zítra během utkání. Když se daří, je jednoduché říkat, že tenhle je lídr a druhý je lídr. Když to ale nejde dobře, prokážou se charaktery. Tenhle tým jsem neskládal, ale určitě vnímám, že se hráči budou chtít předvést a budou se chtít novému trenérovi ukázat.“

Co vám první trénink s mužstvem řekl?

„Byl to pro mě nezvyk z toho studeného vzduchu a ledového vzduchu. Během tréninku jsem vstoupil třeba do jednoho cvičení taktického rázu, aby došlo k vysvětlení situace, která tým trápí. Bylo to v taktovce kolegy, já jsem se snažil pošetřit hlasivky na zítra. (usmívá se) Když jsem přišel do kabiny, dýchly na mě vzpomínky. Přišel jsem jako mladý, byli tady matadoři jako Kotala, Ryšánek, Flašar a další. Tým byl tehdy neskutečně nabušený. Dýchly na mě vzpomínky na tyto hráče a další, kteří stáli za mnou. Na trenéra Stránského, který mě vedl v juniorce a pana Vůjtka, který mě vedl v áčku. Taky jsem viděl ve vedlejší hale svůj obraz a říkal jsem si, že čas strašně rychle utekl. V zázemí se spousta věcí nezměnila, je to ale udržované v daleko lepší kondici.“

Nutné bude pracovat hlavně na obraně, kterou mají Vítkovice nejhorší v lize.

„Určitě. To je věc, která těsná utkání nevyhrává. Další věcí je, že týmu nefungují oslabení. Jsou to dva aspekty hry, do kterých budeme od počátku sahat.“

Nastanou změny v rolích kapitána (Jan Košťálek) a asistentů (Patrik Demel, Juraj Mikuš)?

„Samozřejmě je spousta věcí, které se teď dají udělat. My sami jsme zvědaví, co se z toho nakonec vyvrbí. Určitě některé změny se průběžně budou dít. Může se stát, že tu někdo nebude, nepodepíše smlouvu nebo cokoliv jiného. Všechno bude hrát roli. Člověk přichází do klubu, kde je za to v podstatě zodpovědný. Jsou věci, které teď budeme zjišťovat.“

Společně s asistentem Alešem Krátoškou? Chystají se další změny v realizáku?

„Další změna v této sezoně už nebude. Budeme tam já a Aleš, do další sezony ale uvažuju o posílení realizačního týmu. Nerad bych předjímal, kdo by to mohl být. Jedny ruce a hlava tam ale jsou ještě potřeba.“

Nebude svazující, že vás fanoušci vnímají jako spasitele?

„Vítkovice čekají na titul 44 let. Jsem odsud, Aleš Krátoška tady taky působil jako hráč. Aleš Pavlík nám dal velkou důvěru a věřím tomu, že mu ji vrátíme a splatíme výkony i projevem.“