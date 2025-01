Procházkovi spadl kámen ze srdce. V gólech ho chtěl dohnat brankář

33 kol. Tak dlouho čekal kladenský útočník Martin Procházka na první vstřelenou branku v sezoně. Z pověrčivosti zkoušel leccos. Spláchnout hokejku do záchodu, nechat ji tam přes noc… Nic nefungovalo. Zlom přišel až v neděli v Českých Budějovicích. Třicetiletý forvard navíc nezastavil a další trefu přidal v pátek doma proti Olomouci (7:3). Krásně překonal Jakuba Sedláčka a naplno nechal vytrysknout emoce. „Když to proměním, pokaždé mi spadne kámen ze srdce, že jsem to konečně prolomil a dal puk za gólmana,“ přiznal.

Na ledě Motoru to snad ani nebyl kámen. Spíš by se mělo mluvit o balvanu, který se svalil ze srdce kladenského útočníka. Fanoušci v aréně tu ránu skoro mohli slyšet. Martin Procházka se v každém zápase rval, pracoval pro tým, jenže gól ne a ne přijít. Prolomení kletby klaplo až na jihu Čech.

Petr Straka se už v první třetině dobře zorientoval před bránou, posunul puk ke druhé tyči a hráč v modrém dresu s číslem 23 na zádech poslal kotouč do odkryté sítě. „Když se tady trápím 33 zápasů a nedám gól… Snažil jsem se na to nemyslet, ale furt to tam někde vzadu je. Když tam pak gól padne, je to pro hlavu lehčí,“ potvrdil Procházka, že mu první zásah rozvázal ruce.

Svoje slova podtrhl hned v dalším kole na domácím ledě. Po šikovné přihrávce od Mitche Hultse se prosmýkl mezi dvěma olomouckými beky a forhendovým blafákem zasunul puk za nataženého brankáře Sedláčka. Radost byla podle oslavy obrovská. „Trápím se tři čtvrtě sezony bez gólu, šance byly, ale nepadalo mi to tam,“ ohlédl se útočník, jenž za Kladno naposledy nastřílel 12 branek v základní části.

Tentokrát se načekal. V posledních utkáních ale těží z dobré souhry s Hultsem a Strakou ve čtvrté lajně. „Snažíme se hrát jednoduše. Můj gól teda zrovna jednoduchý nebyl. Byly tam dvě žabičky, ale vyšlo to krásně. Zatím to funguje. Jsem rád a doufám, že to tak fungovat bude dál,“ pochvaloval si Procházka.

Spolu s Hultsem přitom byli nejproduktivnějšími Kladeňáky v přípravě. Právě oni dva s Eduardsem Tralmaksem měli utvořit rozdílový první útok. Jenže v extralize se oba dlouho hledali. „První lajna by tam měla vždycky být od toho, aby dávala góly. V přípravě jsme si mysleli, že ji máme, pak to nefungovalo a lajny jsme museli rozházet,“ popisoval kladenský trenér David Čermák.

V posledních kolech získává dobře vyladěný mix. Tralmaks řádí v první lajně s Matyášem Filipem a Jaromírem Pytlíkem, produktivní je i čtvrtá trojice. A Procházka se za prolomení bloku dočkal odměny od fanoušků. Spolu s dcerkou si užil děkovačku před kladenským kotlem.

„Strašně příjemná odměna. Hrozně jim za to děkuju. Nejen fanouškům, ale i klukům, kteří mě celou sezonu podporovali. Říkali, že to jednou přijde, a přišlo to,“ usmíval se.

Nechybělo přitom mnoho a první gól málem měl na kontě rychleji než on i brankář Adam Brízgala. S tříbrankovým náskokem zkusil ohrozit opuštěnou branku Hanáků, jenže neuspěl. „Přál jsem mu to. Když jsme si po zápase ťukali, říkal, že mě chtěl aspoň dohnat,“ prozradil se smíchem Procházka.

100 minut s Petrem Dědkem: Hráče nepřeplácíme, podívejte na Liberec, jak dopadl Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se