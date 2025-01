Nechal se faulovat, přišel o nulu a asistenci. Nezmar Malík: Zlaté body

V první třetině mělo víc ze hry Dynamo. Po zbytek zápasu ji drželi pod kontrolou indiáni a hosty k ničemu moc nepustili. „Předchozí dva zápasy, co jsme hráli, nebyly úplně kvalitní. Vrátili jsme se k tomu, co funguje. My tak hrát prostě musíme, potom se štěstí, góly a body přikloní na naši stranu,“ vysvětloval Malík.

Žádný puk nebyl předem ztracený, žádný souboj prohraný. Možná taky Plzni pomohlo, že se brzy ujala vedení zásluhou Tomáše Mertla. „Je lepší, když jste pak na koni. Na druhou stranu, pokud dáte takhle brzy gól, táhne se to. Celý zápas před námi, musíme celou dobu jít. Jeden gól většinou k vítězství nestačí, musíme si to pohlídat. Naštěstí jsme dali druhý, což nakonec stačilo,“ vracel se brankář Škodovky.

V první třetině na něj mířilo jedenáct střel, ve druhé jen dvě. Jako by si mužstva kromě stran vyměnila i dresy. Přesto se Malík pořád musel držet ve střehu. „Nemám moc rád zápasy, kdy toho na mě moc nejde. Ale s Pardubicemi je to jinačí. Mají kvalitní tým, a i když na mě moc střel nešlo, pořád musím bruslit se hrou, sledovat ji, nic nevypustit. Hlavou jsem pořád v zápase, i kdyby na mě šlo čtyřicet ran. Ať jsem ready, protože sami jsme zase viděli ten konec. Oni tu sílu mají. Jakmile dostanou šance, dovedou jich využít a to nás může stát body.“

Před jediným inkasovaným gólem i před dvojí clonu puk viděl. „Jen mi to jejich hráč (Daniel Herčík) tečoval mezi nohy. Kdyby netečoval, myslím, že to mám,“ poznamenal. Scházelo 99 sekund, aby Malík udržel nulu. „Jednu už jsem ztratil ještě později, už jsem si trošku zvyknul,,“ usmál se. „Ne, dělám si srandu. Ne, ty tři body jsou pro nás teď všechno,“ dodal Malík, který nedávno proti Brnu přišel o čisté konto dokonce tři vteřiny před koncem.

Gól nakonec dostal, stejně tak předvedl několik sebevědomých čísel s hokejkou. Před jednou z nich se ve třetí třetině nechal faulovat, ještě rozehrál kotouč a vyrazil ke střídačce, protože hlavní rozhodčí signalizoval trest pro Roberta Kousala.

Nechtěl mě sestřelit, ale...

„Faulovat jsem se nechal schválně. Trošku jsem nevěděl, komu mám puk dát. Na poslední chvíli jsem rozehrál ven. Nemám sám rád gólmany, co tohle dělají, protože ten útočník mě určitě nechtěl sestřelit. Jede dopředu a nečeká, že mu tam gólman začne tohle dělat. Trefil mi nohu, asi to nebyl úmysl, že bych jí tam nechával. Podkopl mě, vyloučili to, potom jsem to jen klukům sklepl,“ popisoval Malík.

Ještě v 54. minutě vyslal do sólového úniku kolmým pasem Jakuba Lva. Jak viděl tuhle situaci? „Tak to jsem taky zvědavej,“ utrousil kapitán Plzně, který zrovna procházel kolem. „Oni nastřelili puk, odrazilo se to dobře, přímo před bránu. Hned jsem kotouč vzal, kouknul nahoru a viděl Lvíčka, že čeká sám. Nechali ho tam, šli střídat. Poslal jsem mu to. Ale smůla, tyčka,“ uvedl Malík.

Tenhle nezmar od konce října vynechal jediné utkání. Po 17 startech v řadě přerušil svou sérii 5. ledna proti Hradci Králové, poté se vrátil. „Nikdy jsem neměl tolik zápasů za sebou. Člověk si musí upravit tréninky i regeneraci, musí se o sebe postarat. Na tréninku jsme tři gólmani, když je toho víc, odlehčím si, na hry ke konci tréninku většinou nechodím nebo jak se cítím, abych byl připravený na zápasy,“ popsal Malík. S ním v brance Škodovka povalila i pardubického giganta.