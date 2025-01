ONLINE: Varaďa padl s Kladnem, Sparta nakonec slaví. Dynamo - Třinec 1:0

Litvínov opět bodoval, porazil Kometu potřetí v sezoně

Litvínovští se prohraném klání v Pardubicích, které se dohrávalo, prezentovaly výhrou ve Vítkovicích a nyní si poradily i s Brnem. Pro Severočechy se jedná o třetí vítězství nad svěřenci Kamila Pokorného a posunuli se na druhé místo extraligové tabulky.

Ohlasy trenérů

Karel Mlejnek (Litvínov): „Zaměřovali jsme se na vstupy soupeře do útočného pásma, to je jeho dominantní věc. Až na některé věci se to podařilo pokrýt. A my dali dvě branky. Nemůžeme být spokojení, že jsme inkasovali dva góly v přesilové hře, přestože soupeř má extrémně kvalitní brejkové hráče. Zápas byl na houpačce, náš tým byl zbytečně v herních emocích. Ale musím vyzdvihnout třetí třetinu, kontrolovaně sehranou, což nás teď zdobí. Hráli jsme proti velmi talentovanému soupeři, který je výborný na kotouči. A to ještě v garáži mají připraveného Muellera, Zohornu, Marcinka a Ščotku.“

Kamil Pokorný (Brno): „Než jsme chytli zápas, soupeř nám dvakrát odjel do protiútoku, který má vynikající, a šel do vedení 2:0. My propadli. Vyměnili jsme gólmana, abychom dali týmu nějaký impuls, a dali jsme gól naděje. Pak už jsme soupeře do brejků nepustili, ale na můj vkus bylo strašně oslabení. I když jsme v dalším snížili, sil nebylo tolik, abychom Litvínov v závěru zatlačili. Mueller a Zohorna lehli v den odjezdu, proto jsme museli lepit přesilovky. A když jedete do Litvínov a takoví hráči chybí, cítit to je.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:44. D. Kaše, 06:53. Zile, 14:30. Hlava Hosté: 11:13. Flek, 34:06. Flek Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Baránek, McIsaac, Polášek, Czuczman, Zeman, Gajdoš – Koblasa, Sukeľ (C), Sandberg – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (A) – Maštalířský, Gut, Čajkovič – M. Pekař, Jícha, Havelka. Hosté: Postava (20. Krošelj) – Davidson, Zábranský, Beaudin, Holland, Ďaloga, Gulaši (C), Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (A) – Pospíšil, A. Zbořil, Ekrt – Rachůnek, Kollár, Chludil – Kos, Konečný, Rakus. Rozhodčí J. Ondráček, J. Jaroš – J. Ondráček, J. Špůr Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky (Litvinov). Návštěva 5 070 diváků

Derby pro Liberec, v nájezdech rozhodl Lantoši

Liberec znovu poznal chuť vítězství. Bílí Tygři po Spartě a Pardubicích ovládli i derby, kde brali cenné dva body za výhru po samostatných nájezdech. V nich už měli Boleslavští bod navíc nadosah, ale hosté se nevzdali a radovali se po rozhodujícím pokusu bývalého útočníka Bruslařů Róberta Lantošiho.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45:27. Lintuniemi, 47:19. Čajka Hosté: 33:51. Pérez, 41:34. Faško-Rudáš, . Lantoši Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – Pyrochta (A), Jánošík (C), A. Čech, Lintuniemi, Bernad, F. Pavlík, Havlín – Skalický, Fořt (A), Moses – Junttila, Hradec, Lakatoš – Rekonen, Čajka, J. Stránský – Dvořáček, Suchý, Mazura – Král. Hosté: Kváča (Král) – Šimek (C), Galvas, Ivan (A), Budík, Derner, Aubrecht, Ahac – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Flynn, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, Weatherby, Zachar – Ryšavý, F. Jansa, Kelly Klíma – Petrovský. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík – Frodl, Hynek Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3921 diváků

Varaďovi reparát nevyšel, Kladno pětkrát nadělovalo

Václavu Varaďovi mělo napravit reputaci vítězství nad Kladnem, k čemuž ale nedošlo. Kladno v Ostarvě skórovalo pětkrát, bylo dokonce ve vedení 5:0, nakonec domácí se ještě stihli dvakrát prosadit, leč padli 2:5. Jaromír Jágr asistoval a bodoval potřetí v řadě.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36:36. Hladonik, 59:24. Percy Hosté: 00:30. Tralmaks, 08:00. Bláha, 11:33. Straka, 31:50. Pytlík, 35:44. M. Procházka Sestavy Domácí: Klimeš (36. Pařík) – Demel (A), Percy, Auvitu, Košťálek, Mikuš, Prčík, L. Kovář, Marcel – Kalus (C), Nellis, Yetman – Hladonik, Barinka, Zdráhal (A) – Roberts Bukarts, Hašek, Bambula – Říčka, Hauser, Vehovský. Hosté: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Nemčík, Vandas – Tralmaks, Filip, Pytlík – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Kusý, Straka, M. Procházka (A) – Hults. Rozhodčí A. Kika, F. Vrba – J. Svoboda, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 9 833 - vyprodáno diváků

Sparta ztratila třígólové vedení, spasil ji Horák

Sparta přivítala Hradec a zdálo se, že zápas nabídne ze strany Pražanů klidný průběh. Mountfield ale nesložil zbraně a svého soka značně potrápil. Z 1:4 se dotáhl na 4:4, ale dvě minuty před koncem základní hrací doby se gólově prosadil Roman Horák a vystřelil Spartě vítězství.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:29. Forman, 05:57. P. Kousal, 12:33. Horák, 20:37. P. Kousal, 56:57. Horák Hosté: 17:53. McCormack, 37:45. Kevin Klíma, 39:54. Kevin Klíma, 46:51. Batna Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, Němeček, Kemiläinen, Krejčík (A), T. Tomek, Tomov – Forman (C), Sobotka, Řepík – Horák, Špaček, Chlapík (A) – D. Vitouch, Najman, P. Kousal – Ton, Lajunen, M. Vitouch. Hosté: F. Novotný (Kasal) – Freibergs, Mudrák, Kalina, McCormack, Pavelka (C), Pláněk (A), Bučko – Perret (A), Tamáši, Jergl – Batna, Bunnaman, Pour – R. Pavlík, Miškář, Šťastný – A. Novotný, Kevin Klíma, Dmowski – Štohanzl. Rozhodčí Zeliska, Květoň – Gerát, Dědek Stadion O2 arena, Praha Návštěva 11 058 diváků

Pardubice - Třinec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:13. Červenka Hosté: Sestavy Domácí: Will (Honzík) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Houdek – Červenka (A), L. Sedlák (C), Smejkal – Kelemen, Kondelík, M. Kaut – R. Kousal, Poulíček, Radil – Herčík, Paulovič, Vondráček. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Hrbas, Adámek, Nedomlel, Kundrátek, Koch, Jandus – Daňo, Cienciala, M. Růžička (A) – Kovařčík, Nestrašil, Hudáček – Sikora, Vrána (C), Kurovský – Hrehorčák, Roman, Dravecký (A) – Čacho. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion Enteria arena, Pardubice

České Budějovice - Plzeň

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:41. M. Beránek, 29:51. Adam Kubík, 34:02. Gulaš, 45:55. Reilly Hosté: 08:57. Měchura, 09:44. Matýs, 13:18. Holešinský, 21:07. Nenonen Sestavy Domácí: Klouček (22. Strmeň) – Štencel, Vráblík, Cibulka, Reilly, Doudera (A), Kachyňa, Pýcha – Olesen, Harris, Gulaš (C) – Ordoš, Přikryl, Adam Kubík – M. Beránek, T. Zohorna (A), Valský – Koláček, Toman, Hoch – Chlubna. Hosté: Malík (Hrenák) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Skok – Měchura, Lalancette, Nenonen – Elson, Simon, Rohlík – Schleiss (A), Lev (C), Holešinský – Urban, Mertl, Matýs. Rozhodčí Pražák, Pilný – Zíka, Štěpánek Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6272 diváků

Olomouc - Karlovy Vary

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 29:30. Knotek, 55:35. Kohout Hosté: Sestavy Domácí: Machovský (Sedláček) – T. Černý (A), Ondrušek, Sirota, Rutar, Rašner (C), Škůrek, Švrček – Fridrich, Kusko, Orsava – Plášek, Macuh (A), Nahodil – Kunc, Navrátil, Kohout – Anděl, Knotek, Káňa – Doktor. Hosté: Hamalčík (Habal) – Mikyska, Jaks (C), Dlapa, Plutnar, Mamčics, D. Moravec (A), Rulík – Čihař, Černoch, O. Beránek – Jiskra, Gríger (A), O. Procházka – Salsten, Ilomäki, Kofroň – T. Redlich, Šír, Koffer. Rozhodčí Šír, Cabák – Hlavatý, Lederer Stadion Zimní stadion Olomouc