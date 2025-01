Upřímný lídr Tygrů: My fakt nechceme hrát se Zlínem nebo Vsetínem...

Každý den je jiný, nemá smysl tonout ve frustraci ani se dmout zbytečně pýchou. Stačí pár dnů a všechno je jinak. Zhruba takhle to vidí i v hokejovém Liberci, kde 5. ledna po porážce s Karlovými Vary byli zralí na to hodit do ringu ručník. Horké hlavy však vychladly a po sérii opatření a dopady z nich pod Ještědem vysvitlo slunce. Sada osmi porážek z devíti duelů je odváta, nyní se Bílí Tygři v extralize těší ze čtyř výher a mírného výšlapu tabulkou. Jsou třináctí, což není ani tak zpráva o výkonnosti jako o mentální vzpruze. O náhlém zmrtvýchvstání otevřeně a upřímně vypráví nový kapitán Radim Šimek.

Bavíme se po zápase se Spartou, kterou jste porazili 4:1, v sezoně jste jí vzali sedm bodů z devíti. Je snad vaším oblíbeným sokem?

„Doma jsme si vzali všech šest, bod u nich, ale neříkám, že je Sparta naším oblíbeným soupeřem. Asi se ale proti silnějším soupeřům víc hecneme a výkony jsou lepší. Máme šňůru čtyř vyhraných zápasů, porazili jsme Spartu i Pardubice. Za nás super. Co je hlavní, před pátečním zápasem se v kabině sešlo dvacet vlčáků a šli jsme si každý pro tři body. Zaslouženě jsme je sebrali.“

Poté, co jste se stal novým kapitánem, přišly čtyři výhry v řadě, váš předchůdce Tomáš Filippi změnou ožil, dal od té doby čtyři branky… O čem to svědčí?

„Nevím, jestli to céčko hrálo roli. Spíš jsme začali pociťovat zvýšený tlak. Do kabiny přišel majitel, něco k tomu řekl a taky víme, že ve vzduchu létají výměny. Nikdo nechce být vyměněný někam jinam a být vytržený z domova. Sám jsem to zažil v Americe a není to nic příjemného. Plno hráčů si to uvědomilo a na ledě je to znát.“

Promluvil jste i vy sám k týmu?

„Po té změně kapitána měl proslov Filip, pak přišel i majitel, Birny jako nový sportovní ředitel si k tomu řekl svoje. My hráči už jsme nemuseli nic říkat, když se řeči chopili tři nejvýše postavení lidé v klubu. To mluví za všechno. Každý si jejich vyjádření vzal k srdci a na ledě je to vidět.“

Po sérii změn klub vyhlásil cíl dostat pod sebe alespoň jeden tým. Povedlo se. Nezvýšíte nároky na sebe, od desátého Třince jste jen dva body…

„Ještě bych moc nejásal. Jedna naše prohra, jedna výhra Vítkovic a jsme zpátky na svých místech. Ale klobouk dolů před týmem, dokázali jsme venku porazit za tři body Pardubice, s tím asi nikdo nepočítal. To samé že pokoříme Spartu. Víme, o co hrajeme a určitě nechceme být těmi, kteří tu budou čtyřicet dní trénovat (před baráží) a pak hrát se Vsetínem nebo se Zlínem.“

Je vidět, že máte hlavy nahoře, jdete si přímočaře za góly a i díky tomu vám přeje v koncovce štěstí. Souhlasíte?

„Jo, jo. My se snažili pořád zůstat pozitivní. Sice jste poslední, ale nejde vám o život, nikdo vám nedrží pistoli u hlavy. Je to pořád jen hokej, hra, kterou máme rádi, kterou hrajeme s láskou. Každý den chceme chodit do kabiny s radostí a tvrdě pracovat na tréninku. Pak se úspěch musí dostavit. Což se právě teď děje.“

Kdy přesně podle vás nastal zlom při cestě z krize?

„Asi před zápasem v Třinci, kdy měl Filip před námi proslov. On taky nejspíš neměl svou pozici stoprocentní. Už jsem tady jednou zažil změnu trenéra, kdy jsme měli pohodu a najednou přišel dril. To už bych nechtěl znovu zažít. Musíme si vážit trenéra, kterého tu máme.“

Neříkal jste si během výsledkové mizérie aspoň na vteřinu: Kam jsem to vlezl…?

„Ne, to vůbec. Liberec mám rád, za tenhle klub bych dýchal. Řeknu to upřímně: Mohl jsem podepsat jinde, ale pořád jsem věděl, že se domluvím tady. Neutíkal bych odsud ani si neřekl, kam jsem to vlezl. Jsem součástí týmu, a když se mu nedařilo, šlo to i za mnou. Zranil jsem se a nemohl mu pomoci. Po mém návratu jsme taky prohrávali. Nikdy bych to na nikoho jiného neházel, jsem součástí týmu.“

V minulých dnech nad libereckou halou létala jména Patrika Augusty či Miloslava Hořavy. Mělo to na náladu v kabině vliv? Šlo o vašeho trenéra.

„Hodně lidí se mě na to ptalo, ale já neměl žádné informace. Šlo to a jde to mimo mě. Jakmile vkročím do kabiny, mým jediným úkolem je odvést stoprocentní práci na tréninku a v zápase. Tahle věc je pro jiné lidi. Já jsem rád, že jsme se zvedli a Filipa výkony podrželi. On sám má na našem vzestupu velkou zásluhu. Těší mě, že tady s námi stále je.“

Trenéra hodně dlouho znáte, vnímal jste, že se nachází pod velkým tlakem?

„Abych pravdu řekl, trošku možná. Přišlo mi, že je toho na něj moc a že to má těžké. Jako tým jsme neodváděli dobrou práci a určitě si to bral i osobně. Teď je to určitě jiný Filip, než byl před čtyřmi zápasy, kdy byl asi pod tlakem od majitele.“

Jak se coby rodák z Boleslavi těšíte na nedělní derby na ledě Bruslařů?

„Jo! Pro mě první derby po osmi letech. Hlavně, abychom navázali na týmové výkony. Jak říkám, každý náš hráč proti Spartě odvedl stoprocentní a zodpovědnou práci, střídání za střídáním. Pokud takhle nastoupíme i v neděli, můžeme být znovu úspěšní.“