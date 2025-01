Kaše je zpátky a Litvínov už zase vyhrává: A teď urvat čtyřku, burcuje

Kdybyste udělali hlasování o nejlepší útočné trojici extraligy, jistě by se umístili na špici. Bratři Kašové a Nicolas Hlava si na ledě sedli, právě na nich do velké míry stojí a padá hra rozjetého Litvínova. Není náhodou, že největší krize v ročníku skončila právě s Davidovým návratem do sestavy. „Když vidím hloubku našeho kádru, každý takový hráč má velký vliv,“ připustil trenér Vervy Karel Mlejnek. A jeho úderné komando zase předvedlo sílu proti Brnu, při domácí výhře 3:2 ve 38. kole Tipsport extraligy.

„Cítím se celkem dobře, hlavně je důležité, že po pětizápasovém neúspěchu se nám povedlo dostat na vítěznou vlnu. Základní část se blíží ke konci a je důležité mít největší formu,“ rozpovídal se David Kaše po vítězství 3:2 nad Kometou. Sám odehrál druhý zápas od comebacku po zranění. Při obou startech měl gól, asistenci a Litvínov slavil.

„Ani jsem nevěděl, jak se budu cítit. Nechal jsem to otevřené. Absolvoval jsem naplno dva tréninky, cítil se dobře, tak jsme se domluvili s trenéry, že půjdu do hry. Jsem rád, že jsem mohl pomoct týmu k vítězství,“ řekl novinářům.

V sezoně už je na 13 gólech a 18 nahrávkách. V týmu je lepší jen brácha Ondřej. Čísla mohli mít oba ještě lepší. Starší z Kašových vynechal ze zdravotních důvodů šest duelů, Davida na přelomu roku vyřadil ostrý atak plzeňského Jana Schleisse. Zatímco faulující Indián vyfasoval stopku na dvě kola, Kašeho čekal delší odpočinek. Trable po nárazu na mantinel si vyžádaly osm utkání. Pět z nich Verva prohrála, podobnou situaci zažila v sezoně jen jedinkrát.

Asi málokoho překvapí, že i tenkrát souvisela krize s absencí Kašeho – tehdy Ondřeje. Bývalý hráč Bostonu vynechal zkraje října pět střetnutí, Litvínov padl hned ve čtyřech. I to dokazuje, jak moc litvínovská hra na šikovných sourozencích stojí.

Díru po elitním centrovi se na začátku roku snažil vyplnit Michal Gut, prostor dostal i kapitán Matúš Sukeľ. Jenže tím si Verva rozbila dobře fungující první útok Sukeľ, Koblasa, Sandberg. Co se týče produktivity, vše začalo šlapat až s návratem druhého Kašeho.

David ovšem svůj přínos nepřeceňuje. „Hlavně bych chtěl říct, že je důležitý návrat Adama Poláška. Zkušený matador do obrany, to taky dělá hodně. I v šatně tomu dal klid. Je znát, že se Adam vrátil, má taky velkou chuť. Paráda,“ vyzdvihl dalšího navrátilce.

64 Tolik kanadských bodů dohromady posbírali v sezoně bratři Kašové. Ondřej je na čísle 33, David má o dva zápisy méně. V útoku je dobře doplňuje Nicolas Hlava s 19 body.

Člen loňského mistrovského týmu Třince chyběl trenéru Mlejnkovi ještě o zápas déle než mladší Kaše. „Účast Adama Poláška v utkání měla taky velký vliv,“ pokyvoval šéf litvínovské lavičky. Třiatřicetiletý bek odehrál při posledních dvou startech pokaždé přes čtvrthodinu, v sezoně je na třech asistencích. Týmu dodá pohodu a přehled v zadních řadách.

Zásadní je ale přínos bratrů Kašových, s nimi naskakují góly. Naplno to ukázal zápas s Brnem. Ondřej Kaše nastartoval rychlý brejk, nahrál Hlavovi a ten vybídl ke skórování mladšího z bratrů. „Brácha nešel mezi beky. Trošku to natáhl, takže jsem věděl, že jeden z nás musí do brány. Vzal jsem to, Nickymu se to pěkně otevřelo. Velmi pěkný a přesný pas. Já pak něco vyzkoušel a padlo to tam,“ popisoval s úsměvem šikovný forvard.

S parťáky mu vyšla i jedna přesilovka, tentokrát dorážel Hlava před brankovištěm. David bral druhou asistenci. „Dva vítězné zápasy, ale ještě je dlouhá práce před námi,“ vyhlásil.

Cíl pro zbytek sezony je podle něj jasný. „Věřím, že máme všichni ambice, když už se nám povedl začátek, zkusit urvat čtyřku. Doufám, že všichni v šatně vědí, o co hrajeme, necháme tam všechno do posledního zápasu základní části a urveme to,“ dodal odhodlaně.

Úkol: udržet hvězdy v provozu pohled Filipa Ardona Chtějí uhrát top čtyřku, našlápnuto mají solidně. O dva body lepší je jen Sparta, která odehrála o zápas víc. Verva může klidně útočit na vítězství v základní části. Všechno stojí a padá na zdraví Davida a Ondřeje Kašových. Jen dvakrát v sezoně se chemikům stalo, že prohráli víc než dva zápasy v řadě, pokaždé chyběl jeden z lídrů. Litvínov hraje zábavný hokej, dává pěkné góly. Jenže když chybí jeden z bratrů, strádá druhý i zbytek týmu. Při absenci Davida prohrála Verva kvůli nízké produktivitě pětkrát. Gólově se hledala i dobře šlapající lajna kapitána Matúše Sukeľa. Šance byly, jen tomu něco chybělo. To by mohlo znamenat velký problém v play off. Přitvrdí se, každý bude hrát naplno a bez rukaviček. Verva by měla raději zaplatit nejlepší lékaře, aby udržela hvězdy v provozu.