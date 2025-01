Třinci proti „Kašovcům“ začalo play off: Pomohl Hudáčkův kuriozní padák

Věřte, nevěřte. Byla to teprve druhá tříbodová výhra pro Třinec venku. Šampioni ztráceli těsné zápasy. Pořád se čeká, kdy to přijde. V Litvínově to zvládli a odjeli s vítězstvím 3:1. „Pro nás play off zápas. Řekli jsme si něco ostřejšího a jsme rádi, jak jsme na to zareagovali,“ líčil útočník Libor Hudáček. Chezu načal šťastným padákem, další jeho střela mezi betony nakonec rozhodla.

Na Vervu po dvou nadechnutích padla střelecká chudoba. Jen jednou Třinec zaskočili bratři Kašovi, když David účinně napadal a Ondřej využil zaváhání Patrika Kocha. Jenže v tu dobu Litvínov ztrácel dvě branky. Jinak už si s obranou hostů nedovedl poradit. Během zápasu navíc přišel o Nicolase Hlavu a obránce Czuczmana. První odstoupil po Kochově vražení na hrazení, druhý po souboji u mantinelu, který zřejmě odneslo koleno. Ani jeden se do hry nevrátil.

„Naše defenzivní lajna hrála na Kašovce. Klobouk dolů, jak je ubránili. Dobře jsme sehráli oslabení. Všichni hráli, co jsme potřebovali, a jsme odměněni vítězstvím,“ povídal Hudáček. „Věděli jsme, že když se do toho opřeme, bude to voda na jejich mlýn. Byly tam tyčky, štěstí se naklonilo k nám. Káca (Kacetl) v bráně hodně pomohl. Víme, kde jsme a že tam nechceme být. Děláme všechno, abychom šli nahoru a dostali se co nejvýš.“

Třinec přijel hrát trpělivý hokej. Při napadání byl nepříjemný jak skelná vata za krkem. Čekal na chyby a ty taky přišly. Trenér Zdeněk Moták mluvil o výkonu hodném jména týmu. „Jsme v pozici, kdy potřebujeme hrát na doraz, nic jiného nezbývá,“ dodal.

Oceláři šli do vedení kuriózním gólem. Hudáček vypálil z kruhu, kotouč trefil litvínovského Tomka do vyrážečky a snesl se jak padák za záda nicnetušícího gólmana. Před druhým zásahem si vzal Hudáček poskakující puk, který vypadl z výstroje blokujícího obránce Zileho. Pohotovou střelou mezi betony zvýšil dvoubrankový rozdíl.

„První gól byl trochu šťastný. Byl jsem na ledě už dlouho, chtěl nahodit na bránu a jít vystřídat. Lobem to padlo za gólmana. Podruhé jsem se snažil co nejrychleji vystřelit a překvapit brankáře. Padlo mu to mezi nohy,“ popisoval slovenský střelec.

Za Oceláře ještě nenastoupil navrátilec Tomáš Marcinko. Jeho nástup se ze zdravotních důvodů očekává až kolem reprezentační přestávky. Poprvé od poloviny listopadu naskočil obránce Jakub Jeřábek. Za Litvínov vyjel na led poprvé finský centr Joni Ikonen, který přišel z Espoo.

Naskakoval ve třetí lajně mezi Čajkovičem a Maštalířským, dostal se na druhou přesilovku. Ani ve Finsku neuchvacoval čísly, přišel rozšířit litvínovský kádr. Ale vedl si slušně. Ve třetí třetině měl za stavu 1:2 dvě výborné šance. Jednou pálil mimo, podruhé do Kacetlových betonů.

„Dopřáli jsme jim lacino dva góly a oni tím získali výhodu. Zápas se nevyvíjel v náš prospěch, neproměnili jsme šance. Měl jsem dobrá i špatná střídání, mám ještě co zlepšovat. Bylo hezké, že jsem se dostal do šancí. Snad to příště vyjde líp,“ řekl finský útočník.