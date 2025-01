Vítkovice padly i v Plzni: Měchura vzal peníze, Varaďa opět bez bodu

Varaďova banda dorazila do Plzně. I po čtvrtém utkání pod novým trenérem však hokejisté Vítkovic vyhlíží první body. Čekají na ně dohromady už deset utkání. „Přijeli jsme připravení udělat maximum a věřili, že si nějaké body odvezeme. Ale nevypadalo to tak,“ shrnul asistent Aleš Krátoška. Indiáni zvítězili 4:1. Svou desátou trefou v sezoně hosty načal Adam Měchura.

Po pátečním klopýtnutí s Olomoucí, kdy padla v prodloužení, se Škodovka znovu nakopla. Bodovala podeváté za posledních deset zápasů a vytvořila si příjemný polštář u středu tabulky. Posledním Vítkovicím odskočila na 15 bodů a na devět od Kladna, které je nad nimi. Za dvacet utkání jsou nejlepšími týmy Plzeň se Spartou.

„Věděli jsme, že dva domácí zápasy budou těžké. Potřebujeme co nejvíc bodů. V pátek to bylo tahavé, přijeli den dopředu a byli připravení. Měnilo se plexi, pak se zkoumal faul. Těžký zápas na obě strany. Tam jsme si body rozdělili, dneska jsme chtěli za plný počet a povedlo se,“ řekl útočník Jan Schleiss, který přispěl trefou a asistencí.

Škodovka jede, i když branek pořád tolik nedává. Najdou se hráči, kteří střelecky zůstávají za očekáváním. Adam Měchura je naopak něco jako zjevení. Celý listopadu vynechal kvůli zranění, sehrál 21 zápasů, ale skóroval už podesáté. Kdo tohle v plzeňské kabině má? Šlo navíc o jeho devátý zásah z předbrankového prostoru. Tam si zařídil svůj office. „Každý zápas je pro nás důležitý, každé tři body. A odtud padají góly, tam leží peníze. Takže si pro ně chodím,“ smál se.

I tentokrát uplatnil urostlý Měchura svůj důraz a tah na branku. Po akci Markuse Nenonena doklepl vyražený kotouč. „Tahle akce se stala už v minulém zápase, kdy Neno vyjel zpoza brány, dal to na beton. V pátek jsem to nedorazil, tentokrát už jsem o tom věděl a puk si našel,“ popisoval nejlepší střelec Plzně. Přihrával ještě Lalancettovi na čtvrtý gól do opuštěné branky.

Dva body si připsal taky Schleiss. Na 3:0 dával rovněž zblízka střelou nad Paříkovu lapačku. Právě před bránou Plzeň měla navrch. A to na obou koncích hřiště. „Je potřeba být důrazný všude. Jak se blíží konec základní části, je to jako play off a musíme být připravení. Hlavně jsem rád, že se mi povedlo dát gól, pomohl jsem týmu a dokázali jsme vyhrát,“ uvedl Schleiss.

Jeden z klíčových momentů však přišel už dřív. Byla jím nevyužitá první přesilovka Vítkovic. Nick Malík dostal pořádnou šanci se předvést v brance a osamocený Robert Říčka dostal kotouč pod nohy. Jinak by pálil do odkryté části jeho klece. Plzeň má jedno z nejlepších oslabení, ale v převaze tak úspěšná nebyla. Vítkovicím dala takhle dva góly, byť v samém závěru početní výhody.

Škodovka utekla z nejhoršího, těžké bitvy zvládá, vypadá v mnohem větší pohodě. „Ale nemyslím, že bychom se měli uklidňovat, spíš pořád makat, jít dál a co nejvíc nahoru. Pokud něco takového připustíte, semele vás to. Když jsme byli dole, člověk ví, koho má pod sebou. Ale měsíc a půl nehrajeme špatně, snažíme se soustředit na sebe, i když spodek si hlídáme. Před sezonou se vyměnil realizační tým, spousta hráčů. Na něčem pracujete, nejde to hned. Podzim byl proto takový. Ale možná si to sedá, víme, co máme hrát. Když to plníme, víme, že můžeme být úspěšní. Vyhrajete pár zápasů, ego není nahoře, ale každý si víc věří,“ povídal Schleiss.

Vítkovice na tom jsou opačně. Po další porážce mají starostí nad hlavu. „Říkáme si, že to musíme protnout. Ale zatím se nedaří, jsme slabší v soubojích, nedůrazní u brány naší i u hostů. Každý si musí sáhnout do svědomí, začít u maličkostí. Máme ještě tři zápasy od pauzy, pak devět. Ale kdybychom pokračovali v takovém duchu, někoho porážet bude těžší,“ dodal Krátoška.