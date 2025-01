ZIMÁK ŽIVĚ: Vítkovice pod Varaďou, možné přesuny v extralize i Nečas

Redaktoři deníku Sport se i dnes od 11 hodin připojí do Zimáku ŽIVĚ. A jaká témata budou probírat? Výkony Vítkovic pod vedením trenéra Varadi, sedmou výhru Liberce v řadě, lépe vypadající Pardubice ale i možné přesuny v extralize. Pozornosti neujde ani výměna Martina Nečase do Colorada. Nejen na to se můžete těšit v rámci živého vysílání. I vy máte prostor zeptat se na vše, co Vás z hokejového světa zajímá.