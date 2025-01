Hollandův zkrat? Takové zákroky mužstvo oslabují, štve kouče Komety

Poprvé v sezoně se před Spartou museli sklonit. Brněnští hokejisté se dostali do spárů favorita od úvodních minut. Ačkoliv se z nich srdnatě snažili vymanit, na Pražany byli v konečném zúčtování krátcí. Ohromný podíl na výhře hostů v poměru 4:1 měla druhá formace vedená Michaelem Špačkem, která obstarala všechny branky. „Hokej je sice týmový sport, ale jedna lajna dala čtyři góly, což se nestává často. Může to opakovat častěji,“ pousmál se sparťanský kouč Pavel Gross.

Lídr tabulky určil tempo utkání velmi rychle. Už na konci šesté minuty byl o dvě branky napřed, skórovat v oslabení mohl i Jani Lajunen. Bleskový nástup režíroval Michael Špaček, jenž první gól exkluzivně připravil Filipu Chlapíkovi a další sám dal. Pomohl mu příhodný odraz od Zohornovy brusle.

Chlapík se na gól dlouho načekal. Někdejší nejproduktivnější hráč extraligy pálil přesně po osmi zápasech střeleckého půstu. „Nemyslím si, že by to na mě nějak doléhalo. Snažím se prostě pomoct týmu v každém zápase a je jedno, jestli gól dám, nebo ne. Není to tak, že bych se na to úplně upínal. Kdybych ho nedal, ale my jsme vyhráli, asi bych se cítil úplně stejně,“ hlásil sedmadvacetiletý útočník.

Spartu mohla ještě víc dostat do sedla pětiminutová přesilovka, před kterou sudí poslali do kabin Rhetta Hollanda. Zámořský bek naložil na mantinel Špačka, který se ovšem rychle oklepal a v zápase dál pokračoval.

„Hit jsem neviděl, byl v rohu a na video jsem ještě nekoukal. Respektoval jsem rozhodnutí rozhodčích. Sparta má neskutečné přesilovky, proto byl zázrak, že jsme to přežili. Odrazili jsme se, ale takové zákroky jsou zbytečné a oslabují mužstvo,“ zlobil se brněnský kouč Kamil Pokorný.

Velkou možnost Pražané nevyužili, byť mají nejlepší početní výhody v extralize. Naopak Kometa se rázem dostala do zápasu a ve druhé třetině byla i lepší. Kýžený gól ale nedorazil.

„Ve druhé třetině jsme se po oslabení dostali zpátky do zápasu, ale branka, kterou jsme dali ve třetí části, měla přijít v té druhé,“ mrzelo Pokorného. „Měli jsme dát na 1:2 dříve. Myslím si, že zápas by byl ještě hodně otevřený. Když už jsme snížili, okamžitě jsme inkasovali a třetí i čtvrtý gól rozhodl. Mrzí mě to kvůli divákům, ze kterých sršela obrovská energie.“

Špačkova lajna zářila i po snížení a utkání si vzala pevně do své režie. „Rok ve Švýcarsku nám s Michaelem hodně pomohl, odehráli jsme tam spolu téměř celou sezonu. Šlo nám to dobře. Teď jsme se nějaké zápasy hledali, ale pracujeme na tom a koukáme na videa. Bavíme se o tom. Není to tak, že o sobě za každou cenu víme, ale stojí za tím hodně práce,“ odkryl Chlapík.

Sparta si díky výhře v Brně upevnila vedení v extraligové tabulce, na druhé Pardubice drží čtyřbodový náskok. Bude v nejbližších týdnech jejím primárním cílem vyhrát základní část? „Na to nechci odpovídat. První místo je samozřejmě hezké, ale není to nic, na co bychom se teď upínali. Prostě chceme vyhrávat každý zápas,“ doplnil forvard.

Naopak Kometa poprvé v sezoně favorita neobrala. Na Spartu nestačila bez Tomáše Marcinka, jenž se v průběhu pátku dohodl s Třincem. „Takový je prostě hokej. Tomáš byl dlouhou dobu zraněný a pro nás se nic nemění. Pracujeme dál. Marci tady odvedl velmi dobrou práci, ale teď už bude jinde,“ přikývl brněnský trenér.