Jágr: vítězný gól, fanoušci Komety mu tleskali. Zamrazilo mě, přiznal kouč

Bleskurychle se zorientoval, po uvolnění na kruhu si našteloval puk na čepel své dlouhé hokejky a poslal ho pod horní tyčku. Nekompromisně. Tomu chlapovi bude příští sobotu třiapadesát let! Fakt 53. Jaromír Jágr přidal další důkaz na svou hokejovou nekonečnost. Jeho gól v Brně byl vítězný, Kladno bere senzačně tři body (3:2). „Prostě to umí, trefil to. Ne nadarmo byl nejlepší Evropan v NHL,“ podotkl obránce Komety Marek Ďaloga.

Když před koncem druhé třetiny Jaromír Jágr zavěsil, tleskala mu téměř celá Winning Group Arena. Ano, i tisícovky fanoušků Komety, kteří ocenili legendu. Útočník s číslem 68 jim radost neudělal, ale úcta k jeho hokejovému umění byla v tu chvíli víc. „Klobouk dolů, až mě z toho zamrazilo,“ smekl kladenský asistent Václav Skuhravý. „Diváci to takhle vnímali a odměnili Jardu potleskem,“ připojil o něco chladněji brněnský kouč Kamil Pokorný.

Kometa nechala soupeři výhru, byť po Zbořilově trefě rychle vedla a na konci první třetiny dokázal Jakub Flek po sóle střelou mezi betony vyrovnat. Dalších čtyřicet minut však bylo ze strany favorita ofenzivně hluchých. A neměli Jágra. „Kladno si za to svou bojovností šlo,“ připustil trenér Pokorný, jenž postrádal hned kvarteto obránců.

Na marodce jsou Ščotka s Bartejsem, Holland má trest a Dujsík onemocněl. To jsou morové rány, možná i proto padly za Postavova záda tři puky. „Už v pátek v Třinci jsme to táhli na pár obránců. Teď nám pomohl Kuba Stehlík z Třebíče, abychom jich měli šest. Tohle je náš největší problém. Doufám, že v repre pauze se to trošku spraví,“ přál si.

Zpět by měli být Tomáš Dujsík s Rhettem Hollandem a záhy už také reprezentant Jan Ščotka. Že by dorazila nějaká posila? To nebylo v plánu. „Když máte čtyři beky na tribuně, nepotřebujete další,“ zmínil kouč.

V sestavě se naopak drží Marek Ďaloga. Na absence se po porážce nevymlouval. „Musíme si navzájem pomoct. Ti, co přišli, svou práci udělali,“ shrnul věcně. Ani on neviděl pádný důvod k hektickému shánění nových zadáků. Spoléhá se na to, že se marodi vrátí v nejbližší době do hry. Snad až na Tomáše Bartejse, který bude mimo delší dobu. „Když jsou všichni zdraví, naše obrana je velmi dobrá,“ sdělil slovenský rutinér.

Kladenští po pátečním skalpu Litvínova znovu zabodovali naplno a sunou se tabulkou vzhůru. V Brně je nakoply zásahy Jakuba Strnada a Jaromíra Pytlíka, po nich přišel Jágrův extra kousek. Pochvaly se nicméně dočkali i borci vzadu v čele s brankářem Adamem Brízgalou. „Rozhodlo, že jsme ubránili všechna oslabení,“ řekl asistent Skuhravý. „Měli jsme i štěstí, Kometa nás v přesilovkách zamkla. Byla tam velká obětavost našich hráčů a vynikající výkon gólmana,“ doplnil.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:43. A. Zbořil, 19:35. Flek Hosté: 09:48. Pytlík, 18:00. J. Strnad, 36:17. Jágr Sestavy Domácí: Postava (Kavan) – Davidson, Zábranský, Ďaloga, Stehlík, Beaudin, Gulaši (A), Svoboda – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Kollár – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – Kos, Konečný, Ekrt – Boltvan. Hosté: Brízgala (D. Jansa) – Ticháček (A), Mendel, Pietroniro, Šenkeřík, Hanousek, Komuls, Vandas – Pytlík, Filip, Tralmaks – Smoleňák (C), Melka, Jarůšek – J. Strnad, Bláha, Jágr – Hults, Straka, M. Procházka (A) – Kusý. Rozhodčí Jeřábek, Obadal – Axman, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 7624 diváků