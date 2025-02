Irving má český rekord, v historii lepší jen dva beci. Kovář: Je jako Ovečkin

Dvacet gólů. Takovou nálož v samostatné české soutěži ještě žádný obránce neodpálil. Aaron Irving může rekord posunout dál, zbývá devět utkání. Historicky nejlepší výkony předvedli ještě v československé lize dva obránci. Legendární Jan Suchý v ročníku 1968/69 nasázel za Jihlavu 30 gólů ve 34 zápasech a ještě dvakrát se dostal přes dvacet branek. Vítkovický Miloš Holaň dal 27 gólů v základní části sezony 1992/93 a osm přidal v play off.

I jeho záznamem může Irving během zbývajících devíti utkání otřást. V neděli pošesté v této sezoně skóroval v zápase aspoň dvakrát, přičemž Kometě nasázel začátkem prosince dokonce hattrick. Pět let starý nejlepší zápis české extraligy v podání Bradyho Austina z Kladna dorovnal jeho 28letý kanadský krajan 18. gólem před třemi týdny.

„Jeho střela je tak rychlá, že než se nadějete, puk není u vás, ale v bráně,“ povídal plzeňský gólman Dávid Hrenák, jehož Irving dvakrát překonal. „Dvacet gólů je fakt hodně. Já nejlíp vím, že jeho střela opravdu letí. Nechcete, aby přistála někde blbě, kde výstroj není nejpevnější. Je to jak s Ovečkinem. Dvacet let pálí z jednoho místa, ale i tak dává nejvíc gólů na světě. Tak to teď má Aaron. Všichni o něm vědí, ale pozici si najde a góly dává. Snad se nám nezasekne,“ řekl Jakub Kovář ze Sparty.

Článek pokračuje pod grafikou

Na kostce po Irvingově rekordní trefě běžely jeho gólové střely rychle po sobě, od první po osmnáctou. Nejvíc zásahů měl z levého kruhu. Soupeři si však dávají pozor, přihrávka občas neprojde, případně zabijácký onetimer dobře nesedne.

V neděli to odtud Irving zkusil dvakrát, ale dělovka gólem neskončila. Ujaly se však dvě pecky od modré. „Rád pálím z různých pozic. Poprvé jsem neskóroval po ráně příklepem. Takže zase něco nového. Ale je vzrušující něčeho takového dosáhnout, ještě před našimi fanoušky,“ řekl Irving.

Čím víc gólů ze svého místa dá, tím to má těžší. „Stává se, že se snaží vás víc pokrýt, takže musím být trochu vynalézavější. Ale myslím, že spoluhráči mi hodně věří, když mi nahrávají. Snaží se mě často najít. Taky skvěle dovedou ztížit před bránou práci gólmanům. Někdy můžou mít soupeři v hlavách, že budu pálit. Takže se snažím a chci střílet co nejvíc. A když to nejde, máme víc kluků, kteří umí být nebezpeční. Když mě chtějí pokrýt, obětuju se, aby se otevřeli další,“ připomněl kanadský bek.

Před čtyřmi lety měl Irving za Litvínov dvanáct zásahů. Po sezoně ve Finsku a Švýcarsku přišel do Sparty a nebylo to ono. Nelepilo to, tolik se nedostával do pozic, aby mohl využít svou největší zbraň, tvrdou ránu z voleje. V tomto ročníku se mezi střelci naštosoval s 20 zásahy do společnosti tří útočníků, s nimiž stojí v zástupu za odskočeným Ondřejem Beránkem, který dal 26 branek.

„Jednu dobu byl od nás jediný, kdo dával góly, a vypadalo to, že mu tam spadne snad úplně všechno,“ komentoval gólman Kovář. Kouč Sparty Pavel Gross nabídl ještě jiný pohled: „Oproti minulé sezoně hraje ještě líp defenzivně, což je to hlavní, co mě zajímá. A že mu to pálí, je paráda. Přejme si, aby mu to vydrželo co nejdéle,“ uvedl kouč Sparty.

Kanadský kanón prodloužil ve Spartě smlouvu o dva roky. V průběhu utkání s Plzní i po něm diváci skandovali Irvingovo jméno. „Tohle byl jeden z důvodů, proč jsem podepsal. Fanoušci skvěle podporují všechny hráče. Od začátku jsem měl jasno, že chci zůstat a že se mi tu líbí. Volaly nějaké kluby, ale řekl jsem, že chci zůstat tady. Možná to trvalo déle, ale necítili jsme důvod spěchat. Já i tým jsme věděli, že chci zůstat,“ vykládal Irving.

Rok 2027 už je daný. Na dotaz, zda má číslo, jehož by chtěl dosáhnout, odpověděl jasně: „Teď jen vyhrát šampionát.“