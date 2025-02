Melka: Baráž? Rozhodovat může poslední zápas. Chceme urvat předkolo

Devět kol před koncem je situace na spodku tabulky hodně vyrovnaná. Jak vidíte postavení Kladna?

„Je to všechno vyrovnané, rozdíl pár bodů. Víme, že může rozhodovat každý zápas, každý bod. Od středy nám to začíná, soustředíme se na každý zápas na 110 procent. Každý bod pro nás bude cenný. Soustředíme se od začátku, nechceme to nahrávat na poslední chvíli.“

Sledujete tabulku a soupeře kolem? Viděl jste třeba nedělní dohrávku Třince?

„Ano, koukal jsem. Myslím, že všichni sledují, jak hrají ostatní. Je to strašně vyrovnané, nikdo nechce být poslední, nikdo nechce hrát baráž. Teď to bude tuhý boj, všichni to vědí a dají do něj maximum. Všichni namočení hrajeme proti sobě. Máme to ve svých rukách.“

Je to velký rozdíl oproti předchozím sezonám, kdy byla situace jasnější dříve?

„Je to tak, loni to bylo rozhodnuté, všichni už tak nějak věděli. Ale teď tam může být kdokoliv. Když tým udělá šňůru, je v play off, na druhou stranu když uděláte šňůru proher, je baráž jasná. Jde o to soustředit se a opravdu jít zápas od zápasu.“

Je pro hlavu příjemnější, že je to otevřené?

„Je to lepší. Naší ambicí je předkolo. Chceme se do něj dostat, to je určitě náš cíl. Baráži se chceme na sto procent vyhnout, ale díváme se i nahoru. Konečně jednou chceme uhrát předkolo.“

Situace by se mohla definitivně lámat v posledních třech kolech, kdy vás čeká Olomouc a Vítkovice...

„Doufám, že se nám povede utrhnout už dřív. Nerad bych to řešil v posledních zápasech. Doufám, že se rozhodne dřív, ale v náš prospěch. Uvidíme, je to vyrovnané a klidně může rozhodovat poslední zápas.“

Doma můžeme porazit kohokoliv

Pět utkání vás čeká doma, čtyři venku. Není to trochu nevýhoda vzhledem k bilanci? Zatímco na ledě soupeřů je Kladno čtvrté nejlepší, doma si vede ze všech nejhůř.

„Taky jsem na to zrovna minule koukal. Ale čím to je? Těžko říct. V dnešní době se každý tým připravuje, ví, že máme doma úzké hřiště. Je to tak nějak jedno. Musíme se připravit a využít toho, že hrajeme doma. Aby nám pomohlo domácí prostředí a fanoušci.“

Nemůže hrát roli úzké hřiště?

„Myslím si, že nám naše hřiště sedí. Spíš jsme si zápasy prohráli nedisciplinovaností a tím, že jsme neproměňovali šance. Nic víc v tom není.“

Trenér David Čermák po porážkách žehral na zbytečné chyby, ze kterých dávali soupeři góly. Bude klíčové hrát hlavně dobře z defenzivy?

„To je přesně, co říkám. Proto jsme zápasy prohrávali. Jak je hřiště užší, člověk udělá chybu a soupeř hned jede dva na jednoho, tři na jednoho. Takové šance jim nesmíme dávat. Hrát dobře odzadu, zodpovědně a věřím tomu, že můžeme doma porazit kohokoliv.“

Mluvíte o play off. Sám jste si to extraligové zahrál za Kladno jen v sezoně 2012/13.

„To bylo úplně na začátku kariéry. V předkole jsme postoupili přes Pardubice a pak vypadli se Slavií. Byla to výluková sezona, mám na ni fantastické vzpomínky. Jak hráli Džegr, Pleky (Tomáš Plekanec), Tlusťoch (Jiří Tlustý). Bylo hezké na ně koukat, jak to vodili. Když pak odešli, hrál jsem s Patýsem (Pavlem Paterou). Byla to celkově povedená sezona.“

V posledních dvou zápasech jste porazili Litvínov 3:0 a Brno 3:2. Byla to hra, kterou chcete dojít až do play off?

„Ano, přesně tak. Hráli jsme dobře odzadu, žádná zbytečná vyloučení, žádné zbytečné chyby. Hráli jsme jednoduše a ukázali si, že to je cesta. Takhle musíme hrát, ne mít šest vyloučených. Naopak se tlačit do brány a dávat jednoduché góly.“

Návrat na vítěznou vlnu přišel po prodeji klubu. Vnímali jste předtím nejistou situaci?

„Samozřejmě jsme to všichni věděli. O prodeji se psalo v médiích, bavili jsme se o něm i v kabině. Jenom jsme čekali, s čím přijdou, až se to zveřejní.“

Není úplně obvyklé, že v kabině sedí i majitel prodávající klub. Bavili jste se o tom i s Jaromírem Jágrem?

„Ne, s Džegrem jsme se o tom nebavili. S námi to neřešil. Ale věděli jsme, že se prodej řeší. Nevěděli jsme, komu prodává.“

Říkal jste si jako odchovanec Kladna, co s klubem bude?

„Vnímal jsem to. Přemýšlel jsem, komu to Jágr prodá, co s klubem bude. Podle toho, co říkali na tiskovce, si ale myslím, že prodal do správných rukou a odteď to půjde jenom nahoru. Vydali se správným směrem.“

Vzpruha pod novým šéfem

Nový majitel Tomáš Drastil vás navštívil v kabině po první výhře. Jaký zanechal dojem?

„Takhle to asi má být, když přijde někdo nový. Představil se, něco nám řekl. Uvidíme, jak to bude. Zatím se nám pod novým majitelem daří, doufám, že to takhle půjde dál.“

Mezi fanoušky se objevila informace, že od nového majitele přišla motivace, abyste se vyhnuli baráži. Je to pravda?

„To je věc, která je v kabině. Tam by měla i zůstat.“

Ulevil prodej Jaromíru Jágrovi? Od tiskové konference hraje výborně, v Brně dal rozhodující gól…

„Asi to z něj spadlo. Jen tak dál, ať si udrží formu. Potřebujeme dávat takové góly. Bude to vyrovnané, žádné přestřelky. Všechno budou rozhodovat jeden dva góly. Jenom dobře, když mu to tam bude padat.“

Sám hrajete životní sezonu, bodové maximum v extralize už jste překonal. Čím to je, že přišla ve 34 letech?

„To asi nikdo nečekal. Cítím se dobře, celkově naše lajna se Smolim (Radkem Smoleňákem) a Ríšou (Richardem Jarůškem) hraje dobře, vyhovíme si. Nějak si to sedlo, všichni tři hrajeme celkem dobře. Teď jde o to udržet formu v posledních pár zápasech.“

Roli hraje i prostor, že? Hrajete přesilovky, oslabení, větší icetime má z útočníků jen Eduards Tralmaks.

„Jsem rád, že mám takový icetime. Snažím se na ledě odevzdat co nejvíc. V první řadě se snažím hrát co nejlíp vzadu, abychom nedostávali góly. To, co přijde dopředu, beru jako něco navíc. Jsem za to rád, snažím se to týmu vrátit.“

V minulosti jste byl často kritizován, v této sezoně přichází chvála. Co na to říkáte?

„Komentáře absolutně nesleduju, nečtu je. Ale určitě cítím, že hra je lepší, sám se cítím líp. Zatím dobré.“

Mezi fanoušky rezonuje téma smluv. Jaká je vaše situace před příští sezonou?

„Mám smlouvu na jeden rok a k tomu opci. Takže uvidím, jestli mi ji uplatní.“

Stihl jste během reprezentační přestávky trochu dočerpat síly?

„Měli jsme dva dny volno, pak jsme trénovali. Uvidíme ve středu, jak to bude vypadat. Doufám, že budeme dobře nachystaní a dopadne to pro nás vítězně.“

Za reprezentaci hráli Jiří Ticháček a Matyáš Filip. Sledoval jste je?

„Na zápasy jsem se díval. Oba můžou být spokojení, hráli fakt dobře. Maty hrál první turnaj a odehrál ho výborně. Snad jim to pomůže i psychicky a budou dobře naladění. Mohli by nám díky tomu pomoct. Naše první lajna (Pytlík, Filip, Tralmaks) teď hraje fantasticky, snad v tom bude pokračovat.“