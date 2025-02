Musil vystřelil výhru, ale bylo to čekání na smrt: Nemůžeme hrát pasivně

Kristians Rubins dvě a půl minuty před koncem třetí části vyrovnal a Plzeň chtěla soupeře z Liberce rychle dorazit. Jenže v prodloužení dostal zaracha za faul na pronikajícího Zachara. Už třetí ze čtyř vzájemných utkání v této sezoně se nerozhodlo v 60 minutách. Ale poprvé vyšli vítězně Bílí Tygři. Adam Musil se do hry vrátil po dvou měsících. Přihrával na první gól hostů, v prodloužení určil ve 44. kole extraligy výsledek 2:3. Měl však smíšené pocity. „Zápas na tři body. Pokazili jsme si to vlastními chybami,“ řekl.

Pro indiány skončilo období sucha. Dali gól po 175 minutách hry, až do trefy Markuse Nenonena se jako poslední trefil Adam Měchura tři kola zpátky v Litvínově. Od té doby doma s Mladou Boleslaví nula, na Spartě taky, proti Liberci jasná střelecká převaha, příležitostí plno. Jenže až do poloviny třetí části taky ani ťuk.

„Když vezmu dva zápasy do pauzy, tam jsme přežívali. Ale to není výmluva. Třetí třetina ukázala, jak na tom v útoku jsme, kolik šancí a nebezpečných situací kolem brány máme a kolik jich potřebujeme na gól. Je to o šikovnosti, ale taky štěstí, i když v naší situaci úplně ne. Je to o tom, jestli máme scoring leadera, nebo ne,“ povídal trenér Josef Jandač.

I Měchura, s jedenácti zásahy nejlepší střelec mužstva, se odmlčel. Prospěl návrat prvního centra Christopha Lalancetta, který chyběl dvě utkání kvůli trestu z Litvínova. Měchura nebyl jediný, kdo měl slušně nabito. Pálil často, ale daleko a široko. Taky Petr Kváča byl bezchybný a vždy dobře postavený. Prostřelit ho domácí dokázali až v drtivém tlaku ve třetí třetině.

„Chytá fantasticky a měli jsme mu pomoct. Ode mě hloupá chyba na oslabení, to se nemůže stávat,“ kál se Adam Musil, který hrál první zápas od 8. prosince, kdy po zranění břicha v Českých Budějovicích skončil na jednotce intenzivní péče.

Nejhorší bylo nicnedělání

„Žádný návrat není lehký, ještě přijít do rozjetého vlaku. Ale kluci mi pomohli, celý realizační tým taky. Věřím, že to bude pořád lepší a pomůžu týmu k výhrám. Nejhorší bylo asi nicnedělání. Jsem zvyklý se hýbat a najednou mi řeknou, že musím jen ležet, což je na hlavu asi nejtěžší. Ale popral jsem se s tím a můžu zase hrát. Největší radost mám, že jsem zdravý a vyhráli jsme,“ dodal Musil.

Na konci první třetiny vytáhl kotouč od mantinelu a zadovkou krásně nahrál obránci Budíkovi na úvodní gól. Liberec šel po přestávce do dvougólového trháku, ale ve třetí části o něj přišel. To bylo trošku čekání na smrt. A málem to tak dopadlo.

„Musíme se ponaučit. Jsou to pro nás play off zápasy a nemůžeme pasivně čekat, ale hrát dál, forčekovat, být silní na puku a ne zatažení, jak jsme předvedli,“ pokračoval liberecký hrdina.

Za Plzeň chytal čtvrtý zápas po sobě Dávid Hrenák. Mezitím byla reprezentační přestávka, ale Nick Malík po nemoci stále ještě není fit. „Už se připravoval na návrat, ale znovu byl špatný. Nevím. Asi nějaká plzeňská covidová nebo chřipková situace,“ konstatoval trenér Jandač.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 48:05. Nenonen, 57:25. Rubins Hosté: 17:45. Budík, 20:47. Pérez, 62:30. A. Musil Sestavy Domácí: Hrenák (T. Král) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Šalda, Piskáček, Merežko, Kvasnička – Měchura, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Schleiss (A), Lev (C), Urban – Matýs, Mertl, Šiler – Borák. Hosté: Kváča (D. Král) – Galvas, Šimek (C), Ahac, Ivan (A), Derner, Budík, Aubrecht – Pérez, Filippi (A), Lantoši – Zachar, Bulíř, Faško-Rudáš – Vlach, A. Musil, Kelly Klíma – Ryšavý, F. Jansa, Petrovský. Rozhodčí Pražák, Květoň – Brejcha, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna, Plzeň Návštěva 3 976 diváků