Černožlutá krev, bratři Kašovi dál v Litvínově: Jsme takoví dva v jednom

Podepsali dva v jednom. Ondřej Kaše a Davida Kaše prodloužili po další dvě sezony, do roku 2027 zůstávají v Litvínově. „Rozhodovali jsme se s bráchou dohromady. Rodiny si sedly, domluvili jsme to takhle. Rodiče, manželky, přítelkyně, děti… Všichni,“ řekl 29letý Ondřej novinářům po pátečním extraligovém zápase s Olomoucí. Verva prohrála 0:2.

„Měli jsme třicet střel a nedali gól. Když ho nedáme, nemůžeme vyhrát. Nevyužili jsme přesilovky, na speciální týmy jsme prohráli 0:2. To zápas rozhodlo. Chybí nám štěstí, ale už je to víc zápasů. Když góly dáme, uděláme hloupé chyby. Ale jsme třetí čtvrtí a na to, jak byl Litvínov dole, hrajeme fantastický hokej. Nemáme dobré období, ale snad to zlomíme,“ řekl Ondřej Kaše.

Prodloužení smlouvy se dvěma klíčovými útočníky v předstihu je pro Litvínov zcela zásadní. Jeho vzestup se kryje právě s příchodem bratrů Kašových. Jádro zůstane spolu i nadále. Teď se Verva může zaměřit na závěr sezony.

„Je důležité, že zůstává Suky (Matúš Sukel). Jeden z lídrů, lidsky jsme si výborně sedli. Hlavson (Nicolas Hlava) má taky ještě smlouvu. Plus minus zůstaneme pohromadě. To byl jeden z hlavních faktorů, proč zůstat,“ vypočítával starší z bratrů.

Článek pokračuje pod příspěvkem.

Rozdělení úderné dvojky nebylo na pořadu dne. Oba Kašové už s Litvínovem srostli. A k sobě taky. Jako svého času nerozlučná dvojice Viktor Hübl, který byl z Chomutova, a František Lukeš, jenž pocházel z Kadaně jako Kašovi. V žilách jim koluje černožlutá krev. Táhnou tým, spolu vychutnávají si spolupráci na ledě. Vlastně každou chvíli.

„Je to tak. Užíváme si každé střídání, cesty na zimák, cesty domů. Je to splněný dětský sen. Jsme třetí čtvrtí, pořád se nám daří. Naše podmínka byla, že zady budeme oba, nebo půjdeme jinam. Chtěli jsme být určitě spolu. Jsme takoví dva v jednom,“ usmál se Ondřej Kaše.

Jeho vstup do žlutočerné armády před sezonou 2023/24 patřil k největším přestupům posledních let. Po kariéře v NHL, kde sehrál přes 200 zápasů za Anaheim, Boston, Toronto a Carolinu, přinesl do Litvínova zkušenosti, ale i výjimečnou kvalitu. Stal se jedním z klíčových tahounů.

Po zlatém mistrovství světa v Praze byl o Ondřeje Kašeho zájem v jiných klubech, taky ve Švýcarsku i v zámoří. Nejvíc se mluvilo o Pittsburghu. Ale rozhodl se zůstat. Další podpis na dva roky však znamená, že s případným návratem do NHL už moc nepočítá.

„To už jsem si řekl před touhle sezonou. Bylo jasné, že buď podepíšu tehdy, nebo už se tam nevrátím. Rodinné důvody to úplně neumožnily. Nebyl správný čas,“ připustil Ondřej Kaše. Pochází z Kadaně, kde hrál první ligu, stejně jako v nedalekém Chomutově před odchodem do zámoří. Po návratu si vybral Litvínov. Přirostl mu k srdci, sám se stal duší mužstva.

„Jo, je to super. Město žije hokejem, jde to vidět. Fanoušci jsou výborní, navíc to máme kousek domů. Popravdě, asi ani my jsme ani neřešili jiné možnosti. Nebudu tvrdit, že bych já podepsal tady a brácha jinde nebo naopak. Chtěli jsme zůstat. A to se taky stalo. Dostáváme spoustu prostoru, tým máme rádi,“ dodal Ondřej Kaše.