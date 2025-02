Bek Dynama opět pyká: stopka i pokuta. Vzpomínky na drsný faul

Na ledě strávil jen čtrnáct sekund a musel pod sprchy. Pardubický obránce Michal Houdek v nedělním zápase proti Kometě ostře sejmul Marka Ďalogu a vyfasoval trest do konce utkání. Od včerejška zná i dodatečný trest, nezahraje si v dalších pěti duelech. Navíc zaplatí pokutu ve výši 10 % měsíční gáže. „Je to velký kluk, ale musí si uvědomit, že když někoho trefí, nesmí ho trefit na hlavu,“ rozpovídal se pro deník Sport předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

„Zbytečný zákrok. Nemyslíme si, že by to dělal schválně,“ řekl Ujčík na Houdkovo konto. Pardubického beka musel řešit takřka přesně po roce. V minulém ročníku známý tvrďák poslal do nemocnice plzeňského Tima Söderlunda. Na soupeře se rozjel z velké dálky a z mrtvého úhlu ho zasáhl do hlavy. Verdikt? Stopka na deset zápasů, podle regulí nejvyšší možný trest.

Po nedělním kole se fanouškům loňský exces vybavil. Houdek už při svém prvním střídání trefil Marka Ďalogu najíždějícího do útočného pásma. Rameno opět zasáhlo hlavu, brněnský zadák zůstal otřesený na ledě a jen s pomocí spoluhráčů doputoval na střídačku. Do utkání už nezasáhl.

„Už jsem se vyjadřoval, že za nás to vůbec není srovnatelné se Söderlundem, protože tam byla daleko menší rychlost, daleko menší intenzita. Nebylo to ani ze slepého úhlu, tady to šlo ze strany. Zásah do hlavy. Hráč nedohrál, otřes mozku,“ vysvětlil rozsudek disciplinární komise její předseda.

„Rozhodli jsme se pro pět zápasů, jeden si prakticky odseděl, protože se to stalo už ve třetí minutě. Říkali jsme si, že pět šest zápasů včetně pokuty za recidivu je odpovídající trest,“ dodal. Při rozhodování hrál podle Ujčíka polehčující roli fakt, že Houdek nevyskočil.

„Nevypadá to dobře, jsem v emocích, nechci to komentovat. Zákrok jsem viděl a mám na to svůj soukromý názor, ale komentovat to teď nechci, protože se mi to nelíbí,“ uvedl k situaci hned po utkání trenér Brna Kamil Pokorný. „Jediné moje přání je, aby Marek byl v pořádku. Tohle do hokeje nepatří. Zbytečný zákrok? Úplně,“ doplnil jeho protějšek Miloslav Hořava.

Řízného obránce bude postrádat poprvé ve středeční dohrávce proti Českým Budějovicím. Houdek vynechá i zápasy s Litvínovem, Mountfieldem, Libercem a Plzní. Do akce se bude moci vrátit 2. března na ledě Třince, tedy v předposledním kole základní části.

Není to první prohřešek

Jak zmínil Ujčík, rozhodování ovlivnily i předešlé delikty čtyřiadvacetiletého beka. Kromě faulu na Söderlunda na sebe ve špatném světle upozornil hned při extraligovém debutu v roce 2019, kdy krosčekoval Marka Kvapila a následně se pobil s Janem Piskáčkem. Tehdy chyběl kvůli potrestání dva zápasy. Stejně dlouhou stopku mu disciplinárka vystavila o tři roky později, kdy boxoval do Tomáše Havlína, jenž o bitku nejevil zájem. Teď přibyl na seznam hříchů další zápis.

Ten udělala DK v úterý i v dalších třech případech. Příští kolo vynechají také Tomáš Hanousek z Kladna a Ondřej Dlapa s Jiřím Černochem z Karlových Varů. Kapitán Energie navrch zaplatí 10 % z platu jako pokutu.

„Někdy se to tak sejde. V kole bylo několik trestů do konce utkání, navíc jsme potrestali Jiřího Černocha za zákrok, který se odehrál mimo hru,“ řekl k verdiktům Ujčík. Se zbytkem komise dál projednává pochybení pořadatelské služby na posledních dvou domácích zápasech Kladna. Nejprve mělo podle zápisu o utkání dojít k poplivání rozhodčího z tribuny, podruhé jeden z diváků vlepil facku hostujícímu Danielovi Kurovskému.

„Tato řízení stále probíhají a písemná rozhodnutí budou zveřejněna v nejbližších dnech,“ informovala disciplinárka na webových stránkách Asociace profesionálních klubů ledního hokeje.