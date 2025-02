Dárek pro Postavu? Postup místo čokolády, přeje si gólman Komety

Pozor, Kometa před play off herně i výsledkově šlape. Vyhrála popáté v řadě, a to bravurním stylem, když proti Karlovým Varům otočila z 0:2 na 3:2. Nesrazily ji ani dvě trefy soupeře za dvanáct vteřin, po nichž byla v osmé minutě v manku. Pak zabrala a vysokovzdušná teč Lukáše Cingela jí vynesla triumf. „Famózně jsme hrabali a lidé nás hnali,“ uvedl gólman Michal Postava.

Tohle je před play off slušný doping na bodovou, herní a psychickou pohodu. Když otočíte duel, v něm bleskově prohráváte o dva góly, cítíte se na to, že můžete dokázat skoro všechno. Kometa získala z bitvy s Karlovými Vary víc než těsnou výhru. „Mužstvo ukázalo charakter. Vzchopilo se, za což jsem rád,“ cenil si kouč Kamil Pokorný.

S Brnem bylo na začátku zle. Protivník, jenž při absencích Mamčicse a Dlapy nasadil do obrany benjamínky Kryštofa Dyka (17 let, 1. extraligový zápas) s Ondřejem Dorotem (20 let, 1. start v sezoně a druhý celkově v soutěži), se dostal do trháku.

Útočník Vít Jiskra využil zaváhání v rozehrávce brankáře Michala Postavy a následně vystřihl povedený blafák Dávid Gríger. „Nebylo to nic příjemného, ale lepší než to dostat pět minut před koncem. Měli jsme před sebou celý zápas,“ prohlásil Postava. „U toho prvního gólu šlo spíš o nedorozumění. Nechával jsem puk Rachnovi (Tomáši Rachůnkovi), který promáchnul,“ popsal.

Gríger: Měli jsme to super rozehrané

Pro Pokorného partu to byl signál k velké jízdě. Do 25. minuty vyrovnala a ve třetí dokonala otočku. To už měla v zádech rozchytaného Postavu. Z kruhu se trefil bek Michal Gulaši, obrovský tlak zúročil dorážkou Kristián Pospíšil a mistrnou tečí vystřelil výhru Cingel. A to ještě napálili Brněnští dvakrát tyčku.

„Měli jsme to super rozehrané, ale ve druhé třetině oni dostali křídla a my jsme udělali chyby,“ posteskl si karlovarský Gríger. „Kometa má výborný mančaft, je nebezpečná hlavně v útočném pásmu. Její šikovní hráči se tam dokážou udržet na puku,“ ocenil kvality soka, jenž si rázně říká o čtvrtou figuru čili přímý postup do čtvrtfinále.

V něm by měl stát v bráně brzy třiadvacetiletý Postava, jemuž dávají trenéři najevo, že je pro ně číslem jedna. „Prostě jsem rád, že chytám. Je pro mě super, že dostávám víc příležitostí, ale nedávám si to do hlavy,“ ujišťoval. „Poslední zápasy už se snažíme hrát play off hokej.“

Na konci února oslaví brněnský gólman třiadvacáté narozeniny. Co by si k nim přál? „Místo čokolády by mi radši stačil přímý postup. Ať už před play off nepřibírám,“ usmál se.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:16. Gulaši, 24:36. Pospíšil, 50:46. Cingel Hosté: 07:29. Jiskra, 07:42. Gríger Sestavy Domácí: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Hosté: Frodl (Hamalčík) – Mikyska, Jaks, Reunanen, Plutnar (C), D. Moravec, Dorot, Dyk – Čihař, Jiskra (A), O. Beránek (A) – Salsten, Gríger, O. Procházka – T. Redlich, Šír, Koffer – Janata, Sapoušek, Kofroň. Rozhodčí Jeřábek, Šír – Rampír, Peluha Stadion Winning Group Arena Návštěva 6786 diváků