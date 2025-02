Sparta míří k trůnu, Chlapík skolil Boleslav: Radši bych hrál rovnou play off

Korunu už mají na dohled. Sparta po devátém vítězství z posledních deseti utkání sebevědomě nakročila k triumfu v základní části, v neděli jí bude stačit, aby udržela nad Pardubicemi náskok 12 bodů. Proti Mladé Boleslavi měla včera ultra složitou šichtu, Pražané museli obracet z 1:3, ale i se štěstím se nepřízni osudu postavili a vyhráli 5:4 v prodloužení. Opět prokázali opojnou sílu. „Byl to zápas jako na houpačce,“ zhodnotil trefně hostující hlavní trenér Richard Král.

Moudří věděli už před bojem. Jakmile se Sparta potká s Mladou Boleslaví, většinou jde o těsnou záležitost. Posledních šest vzájemných utkání skončilo jednogólovým rozdílem a včerejší střet 48. kola extraligy nebyl výjimkou. Tentokrát však k vyrovnanému výsledku vedla cesta plná šílených serpentin a zákrut.

Sparta zpočátku drtivě diktovala tempo a v brankovišti se činil Dominik Furch, který jen za první část pochytal jedenáct střel. Při mordě obránce Michala Kempného ho navíc zachránila tyčka. Jenže zatímco domácí pouze pálili, hráči Mladé Boleslavi skutečně dávali góly. Lépe řečeno její obránci.

Jako první vyslal ránu do horního růžku Filip Pavlík, to se však ještě gólová radost hostů odkládala. Filip Suchý při manévru před brankou vjel nohou do betonu gólmana Josefa Kořenáře a sudí u videa shledali kontakt jako dostatečný k odvolání trefy. Pak si ovšem chuť spravil Filip Pyrochta, který nejprve v šesté minutě zahrál na tyčku, aby pak sebral puk u vlastní klece a akcí ve stylu Connora McDavida prošel celé hřiště a střelu zvedl pod horní tyčku. Nádherná záležitost.

Boleslav dvakrát vedla o dva góly

„Snažil jsem se nabrat rychlost, jenom jsem vzal puk, kopnul do toho. Když jsem objel druhého hráče, snažil jsem se procpat mezi beky. Jsem rád, že takový gól padl,“ vracel se k úspěšné akci reprezentační zadák. „Bod bereme s pokorou, na Spartě je to těžké. Ale samozřejmě jsme vedli, je škoda promarnit náskok.“

Hosté v utkání dvakrát utekli o dvě branky. Už Pyrochtova akce v přesilové hře měla dohru, únik se pokoušel marně hasit Kempný, který při své snaze hákoval a pustil do té doby spíše vyčkávající bruslařský klub k další výhodě. Střela tahem v podání Alexe Lintuniemiho záhy zapadla přes četné clony do sítě a Sparta se namísto solidního vstupu musela pasovat s menší sportovní tragédií a skórem 0:2.

Obrázek se změnil s další částí, kdy si třetinu blbec vybral Furch. Nejenže inkasoval čtyřikrát, ale při první trefě namazal puk před prázdnou branku Miroslavu Formanovi, při dalších dvou situacích nechtěně zásahem pomohl k tomu, aby se kotouč ocitl v síti. K tomu se ve strkanici zastal spoluhráče, z čehož plynula úspěšná přesilovka Sparty. Gólman totiž opustil pracoviště po hvizdu.

„Nemyslím si, že by měl slabší momenty, puk se otře o hokejku… Drží nás celou sezonu, je to vidět na výsledcích, za mě předvedl parádní výkon,“ odmítl kritiku brankáře Pyrochta.

„Samozřejmě jsme věděli, že začátek nebyl ideální, takový ospalý. Řekli jsme si pár věcí, zkusili jsme si, jaké je zápas obracet. Výborný týmový duch, že jsme to zvládli. Síla tady je, kvalitní hráče máme. Věděli jsme, že šance přijdou,“ rozebíral Filip Chlapík, nakonec vítězný střelec v prodloužení, kdy přijal přihrávku od hokejového dvojčete Michaela Špačka.

Úderné komando zprostředkovalo Boleslavi čtvrtou porážku v řadě, byť tentokrát výkon hostů přece jen snesl přísnější měřítka. Sparta je s 11 body dál bezpečně v čele tabulky a v nedělním klání s Vítkovicemi může potvrdit zisk poháru Jaroslava Pouzara za triumf v základní části.

„Baví nás to, dáváme góly, hra vypadá dobře. Radši bych ale hrál rovnou play off. Je nějakou výhodou, když skončíte první, ale nakonec stejně musíme porážet každého,“ pronesl Chlapík o vidině prvního místa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 26:27. Forman, 33:04. Lajunen, 35:30. Špaček, 39:50. P. Kousal, 63:30. Chlapík Hosté: 18:11. Pyrochta, 19:11. Lintuniemi, 27:02. Skalický, 50:25. Lakatoš Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Irving, Moravčík, Seppälä, Kempný (A), Krejčík, Mikliš, Němeček – Forman (C), Sobotka, D. Vitouch – Horák, Špaček, Chlapík (A) – K. Hrabík, Najman, P. Kousal – O. Hrabík, Lajunen, Salomäki. Hosté: Furch (J. Růžička) – Jánošík (C), Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Havlín, F. Pavlík – Junttila, Fořt (A), Skalický – Buchtele, Hradec, Lakatoš – Mazura, Suchý, Moses – Dvořáček, Závora, J. Stránský – Čajka. Rozhodčí Pražák, Sýkora – Štěpánek, Hnát Stadion O₂ arena, Praha Návštěva 11 277 diváků