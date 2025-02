Will po další prohře: Krize je, ale vztahy v naší kabině jsou v pořádku

Na dva týdny vypadl z pracovního procesu, musel do postele. Romanu Willovi se vrátilo několikeré přecházení nemocí, potřeboval se řádně vykurýrovat. Po pěti vynechaných kolech se vrátil na pracoviště ve čtvrteční extraligové předehrávce s Plzní, od níž dostal jediný gól, ten druhý sledoval ze střídačky při risku s opuštěnou brankou. Pardubický gólman se předvedl výborně, bez jeho zákroků by bylo hotovo mnohem dřív. Útěcha? Vůbec. Přes veškerý pesimismus mezi fanoušky zůstává jednička Dynama v potřebné pozitivní náladě. A nejen povinně, že musí.

Jste zpátky, ovšem body ne. Hořký návrat?

„Jsem rád, že jsem zpátky. Jsem zvyklý chytat hodně, ale ta pauza pro mě přišla asi ve správný čas. Přechodil jsem nějakou nemoc a potrestalo mě to. Ale měl jsem čas nad vším přemýšlet. Z mého osobního hlediska mi to možná pomohlo. Asi jsem se potřeboval trošku zastavit a trošku od toho poodstoupit. Už odmala jsem přecházel všechny nemoci a teď mě to doběhlo, ležel jsem doma s antibiotiky. Není to samozřejmě nic příjemného. Hrozně mě to štvalo sedět doma, kluci mi chyběli, hokej miluju. Miluju trénovat, hrát zápasy, to pro mě bylo těžké. Najednou jsem měl úplně jiný program a uvědomil si nějaké věci ze zdravotního hlediska. Jsem rád, že to bylo v malé dávce.“

Trápení, soužení Dynama pokračuje, přičemž termín na procházení herní i výsledkovou nepohodou není ideální…

„Není. Já si však pořád myslím, že z něčeho špatného může vzejít něco krásného. A to je to, v co věřím a co mě drží při životě. Jsme pořád stejně dobrý tým, co jsme byli před pár měsíci. Teď ovšem krize je, nebudu vám lhát, že není. Na druhou stranu, tady není komu co vytknout. Že by na to někdo kašlal, nebo že by se u nás něco dělo. Sami se z toho musíme dostat, hrát líp a líp. Věřím, že se to otočí.“

Od čeho byste se mohli odpíchnout? V pátek to vypadalo na odraz po výhře v Litvínově, následovaly tři porážky.

„Od toho, že jsme poctiví. Aspoň takový je můj pohled. Bojujeme, padáme do střel. Jenom v tom pokračovat. Já se vážně nedomnívám, že se u nás musí změnit spousta věcí. Možná to vidíte ze shora jinak. Zároveň není čas toho moc měnit. Přijdeme sem zase zítra a já věřím, že se to otočí.“

Je to klasická deka? Akorát že teď je o dost těžší než kdy dříve?

„Těžší je z toho důvodu, že se na nás všichni dívají a málokomu asi vadí, že se nám nedaří. Už jsem říkal, že tohle je asi první krize za tři roky, co tu jsem. Přišla teď. Chybí nám klíčoví hráči, Lukáš Sedlák je skvělý hráč, jeho absence je citelná. Na to se nevymlouvám, některé věci se staly a já si nevybavuju, že bychom v předchozích dvou sezonách měli někoho zraněného. V tom je to jiné.“

Pardubice jsou extrémně sledovaný tým. Cítíte skutečně, že mnozí vám nepřejí?

„Samozřejmě a jednoznačně nikomu nevadí, že nám to teď nejde. To je sport. Mně je celkem jedno, jestli je někdo rád, že se nedaří. Každopádně jsme na očích, asi právem. Ale já pořád věřím, že z tohohle vzejde něco hezkého a že za pár měsíců si na tohle období nikdo ani nevzpomene.“

Pokud to delší čas nejde našvihanému týmu, postupem času začne okolí řešit, zda máte dobré vztahy uvnitř mužstva. Máte je?

„V naprostém pořádku. Jsem tady velmi spokojený. Tyhle věci se řeší, ale to si každý vždycky něco najde. O tomhle není potřeba se bavit. Kdyby v kabině byl nějaký problém, myslím, že bych o něm věděl. Za mě vůbec. Všechno je v pohodě.“

Zažil jste někdy podobnou krizi před play off? Ptám se z toho důvodu, zda máte po ruce originální recept.

„Sám vidíte, že je to od nás trápení, hrozně se nadřeme a tou momentální hrou unavíme. Můj recept je snažit se věřit, že se to otočí. Popravdě, ani nevím, jak se o tomhle bavit. Krize to samozřejmě je, uvědomujeme si ji, ale asi bych se o tom nechtěl bavit pořád dokola. Fakt věřím, že se to v dobré obrátí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 36:55. Rubins, 59:09. Nenonen Sestavy Domácí: Will (Vomáčka) – Dvořák, Čerešňák (A), J. Zbořil, D. Musil, Vála, L. Hájek, Hrádek – Červenka (C), Kondelík, Kelemen – R. Kousal, Jones, Radil – Mandát, Poulíček (A), Vondráček – Lichtag, Paulovič, Herčík – Weatherby. Hosté: Hrenák (Malík) – Malák, Zámorský, Rubins (A), Kvasnička, Piskáček, Merežko – Matýs, Lalancette, Nenonen – Simon, Elson, Rohlík – Šalda, Lev (C), Schleiss (A) – Šiler, Mertl. Rozhodčí Stadion Enteria arena, Pardubice