Saxana utnula černou šňůru Boleslavi. Mdlá Kometa si komplikuje pozici

Ve druhé třetině mohl brněnský Arttu Ilomäki dorážet do poloodkryté branky a snížit na rozdíl jediného gólu. V poslední chvíli se před pukem zjevil beton mladoboleslavského brankáře Dominika Furcha. „To byla Saxana,“ smál se nejlepšímu zákroku utkání gólman Bruslařů. Za svá záda nepustil žádný pokus a počtvrté v sezoně vychytal nulu. I díky jeho preciznímu výkonu vyhrála Mladá Boleslav pro šesti porážkách 3:0, navíc proti rozjeté Kometě. „Práci jsme mu vůbec neztížili, všechny střely viděl,“ litoval hostující kouč Kamil Pokorný.

Bruslaři v okamžiku Furchova vynikajícího zákroku vedli o dvě branky. V první třetině odskočili po obětavé dorážce Tomáše Fořta, po přestávce navýšil Petr Čajka. Puk si přikopl jako zkušený fotbalista a zamířil přesně za záda Michala Postavy.

„Nástup do utkání byl mdlý. Soupeř dal bohužel gól a pak se to přelomilo na jeho stranu. Asi tomu chyběl pohyb a bruslení,“ mínil útočník Komety Jakub Kos.

Brno se mohlo vrátit do zápasu ve 36. minutě při zmíněné šanci Ilomäkiho. Dívka na koštěti však řekla stop. „Podařilo se mi tam vyrotovat a natáhnout nohu. Soupeř byl trošku v souboji, takže neměl čas puk zvedat. Zaplaťpánbůh mě to trefilo. Kdyby to tam padlo, zápas se mohl vyvíjet jinak,“ tvrdil Furch.

Kometa přijela do Mladé Boleslavi se sérií šesti výher z posledních sedmi utkání. Chtěla přidat další, ale ani ze závěrečné snahy o tlak neuspěla. Odkrytou klec naopak trefil z poloviny hřiště domácí Julius Junttila a udělal definitivní tečku. Bruslaři přidali teprve druhé únorové vítězství.

„Podařilo se nám vrátit ke zodpovědné hře. Kluci to vzali zodpovědně, zblokovali spoustu střel. Celkově se zlepšilo nasazení. V posledních duelech jsme možná měli až zbytečně svázané ruce. Na jednu stranu to možná bylo uvolněnější, ale zodpovědnější zezadu,“ vyjmenovával důvody úspěchu Furch.

Do sbírky přidal celkově 31. extraligovou nulu v kariéře. Stačilo na ni 26 zákroků. „Nebudu říkat, že nejsem rád za každé čisté konto. Pro gólmana je to třešnička. Ale v téhle fázi po několika porážkách jsme hlavně rádi za výhru a za předvedenou hru,“ vyprávěl gólman.

Kometa si zkomplikovala boj o nejlepší čtyřku, kam se pracně vydrápala. S 80 body se na ni dotáhl Litvínov. „Každá porážka je komplikace. Musíme se poučit. Něco hodit za hlavu, něco si jednoznačně vyříkat a hrát trošku jinak,“ pravil před důležitým zápasem s Vervou trenér Pokorný.

Bruslaři díky výhře ještě živí teoretickou naději na přímý postup do čtvrtfinále. Před koncovkou ztrácí na hranici přímého postupu čtyři body . „Nemá cenu se upínat na čtyřku. Šance je tak malá, že reálně se budeme připravovat na předkolo. Kdyby to náhodou vyšlo, bude to pecka,“ zasnila se gólmanská jednička Boleslavi.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 16:24. Fořt, 22:17. Čajka, 59:13. Junttila Hosté: Sestavy Domácí: Furch (J. Růžička) – A. Čech, Pyrochta (A), Bernad, Lintuniemi, Jánošík (C), F. Pavlík, Havlín – Junttila, Fořt (A), Skalický – Moses, Hradec, Lakatoš – Mazura, Čajka, Rekonen – Suchý, Závora, J. Stránský – Dvořáček. Hosté: Postava (Krošelj) – Davidson, Zábranský, Ščotka, Holland, Gulaši (A), Beaudin, Dujsík – Š. Stránský, Cingel, Flek (C) – H. Zohorna, A. Zbořil, Mueller (A) – Pospíšil, Ilomäki, Rachůnek – Kos, Kollár, Konečný – Boltvan. Rozhodčí Hribik, Pilný – Kajínek, Špůr Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 3379 diváků