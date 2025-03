Bezgólový Lev: S**e mě to. Samé tyčky. Olomouc? Nejedeme tam na výlet

Jedenáct sezon nezažil, že by nenastřílel aspoň deset gólů. V tomto ročníku zůstává Jakub Lev stále na nule, zato tyčky trefuje pravidelně. Jen proti Českým Budějovicím zakvílela po jeho ráně branková konstrukce dvakrát. „Přišli za mnou kluci, že něco takového ještě nezažili. Já taky ne. Většinou jsem dal v sezoně aspoň dvanáct, patnáct gólů. Tolik už mám tyček. Asi jsem někomu nahoře něco udělal,“ pravil 34letý útočník.

Koncovka trápí tým celou sezonu, ale opakovaně jste dokázali obracet zápasy. Naposledy s Motorem, předtím s Karlovými Vary. Jak důležité je před play off vědět, že tohle dokážete?

„Ukazuje se charakter týmu, dodá mu to sebevědomí. Vidíme, že dovedeme hrát s každým, můžeme každého porazit. Překlopit zápasy na svou stranu. Je důležité, že to tým zažije, abychom to v play off už měli v sobě. Utkání s Budějovicemi dopadlo na střely jednoznačně. Jenže jsme zase dali góly až v poslední minutě. Na koncovce stále pracujeme, děláme na ní, jen nevíme, co s tím. Ale šance máme. Věříme, že v klíčové fázi to tam bude padat stále víc a štěstí se přikloní k nám.“

Obrana naopak funguje dost dobře, co myslíte?

„Hodně pomáhá, že nám chytají gólmani. Jsou jistí, nedostávají hloupé góly. Jakmile vytáhne gólman v důležité chvíli jeden, dva zákroky, dodá to sebevědomí a v defenzivě jsme pak jistější.“

Na předkolo máte tři možnosti. Mladou Boleslav, České Budějovice i Třinec. Koho byste bral?

„Nad tím jsem vůbec nepřemýšlel. Ještě dva zápasy zpátky jsme neměli jisté, jestli vůbec budeme hrát předkolo. Teď jsme rádi, že už máme klid a nejedeme do Olomouce se staženými zadky, abychom tam něco uhráli. V šatně jsme si říkali, že už nemůžete dolů. Ale kdybychom vyhráli a někdo prohrál, můžeme začínat předkolo doma. Ať chcete, nebo ne, musíte poslední zápas odehrát v tempu play off. Není možné, abychom tam jeli na výlet a v pátek si řekli, že přepneme. Tak to v hokeji nefunguje. Nepřemýšlíme, kdo by nám seděl. V Plzni nebylo čtvrtfinále pět let. I kdybychom měli dostat Pardubice nebo Spartu, chtěli bychom je vyřadit a postoupit dál.“

Jaký zápas se dá očekávat?

„Oni se nebudou chtít rozloučit nějakým odklouzaným zápasem. Mají dobré fanoušky, na poslední zápas jim přišel plný dům. Budou chtít vyhrát. Doma to budou chtít odmakat, předvést dobrý výkon. Nečekám lehký zápas, že bychom vyhráli 5:0 a zase jeli domů. Určitě ne.“

Celá sezona nebyla pro Plzeň jednoduchá. Mezitím jste se stal kapitánem. Co se změnilo?

„Nějací hráči odešli. Ti, co přišli, se trefili, což svědčí o dobré práci skautingu. Hrají super, ať Měchy (Měchura), Neno (Nenonen) nebo Turner (Elson). Do týmu zapadli a hlavně jsou povahou dobří kluci. Přišli do týmu, jemuž se nedařilo, ale nekroutili hlavami a ukázali charakter. Dobře jsme je přijali, všichni se cítí spokojeně. To myslím, že je ta změna.“

Co se nezměnilo, že stále čekáte na svůj první gól? Přitom už jste byl mockrát blízko.

„Přišli kluci, že tohle nezažili. Já taky ne. Většinou jsem dal v sezoně dvanáct, patnáct gólů. Tolik už mám tyček. Naposledy dvě. Snažím se pracovat. Na hře kolem brány, detailech, střelbě. Ale asi jsem někomu něco provedl. Sere mě to hodně. Každý, kdo si chce trochu rýpnout, ví, kam zaútočit. Kde mám nejbolavější místo. Ale nedávám to znát. Nějakou pozici a roli v týmu mám. Snažím se ho jistým způsobem vést a odvádět práci na opačném pólu hřiště. Aspoň oslabení fungují, když to nefunguje vepředu. Věřím, že se tomu blížím. Neříkám, že dám v play off deset gólů, ale že pomůžu i v tomhle směru.“