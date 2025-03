Pražák jako majitel Sparty: podpořil kauf, klid i „neviditelnost“. Co peníze?

Bezmála šest let vlastní hokejovou Spartu, podnikatel Karel Pražák však není z těch majitelů sportovních klubů, kteří by okázale vystupovali na veřejnosti, před fanoušky probírali hráče. Slavná značka pod jeho patronátem letos zvítězila v základní části extraligy, do play off vstoupí jako největší favorit na celkový triumf. Navíc se podle informací Sportu minimálně přibližuje černým číslům v účetnictví, což není v profesionálním hokejovém prostředí tak obvyklé. Také se v souvislosti s ním mluví o tom, že mu Adolf Šádek nabídl vstup do fotbalové Plzně. Vice čtěte ZDE>>>