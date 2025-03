Gulaši: Už to není jako ve dvaceti. Občas zařvu. Cíl? Když se vše sejde...

V české nejvyšší soutěži nenajdete moc zkušenějších hráčů, jako je on. V hráčské kartě Michala Gulašiho běží extraligová sezona s číslem devatenáct. S Kometou míří do čtvrtfinále play off a může i nadále počítat s vysokým vytížením. Věk ale nezastaví. „Pravdou je, že už to není jako ve dvaceti," přiznává bek hokejového stáří.