Kometa vyhrála s panikou. Nesmí se to opakovat, tvrdil Rachůnek. Ukazuje se mladík: Pomohl nám

Umlátili to. Doslova. I za cenu ztráty Rhetta Hollanda, který po nájezdu do Víta Jiskry dostal trest na pět minut plus do konce utkání. Borci Komety se strachem dohráli druhý duel čtvrtfinále Tipsport extraligy, v němž kopli do vrtule, vedli 3:0, ovšem nakonec se třásli o první bod v sérii. „Soupeř hrál na riziko. V play off se jde na krev, do poslední sekundy,“ uvedl kouč Kamil Pokorný po výhře 3:2.

Zase to byla řežba. Jako v úterý. Tentokrát se dvěma vyššími tresty. Kromě brněnského Rhetta Hollanda se vyfauloval karlovarský tahoun Ondřej Beránek, jenž u mantinelu naskočil rukama do Marka Ďalogy. Oba zápas nedohráli. Jeden kvůli trestu, druhý se zranil. Neměl by se reprezentant a elitní střelec Beránek ukáznit? „To nebudu komentovat, Těch zákroků tam bylo mnohem víc,“ ucedil trenér Západočechů Pavel Patera.

Na ošetřovně skončil i bek hostů Adam Rulík. Účty jsou každopádně srovnány, neboť Brno do toho tentokrát šláplo od první minuty. „Už nám jezdily nohy, měli jsme dobrý pohyb,“ pochvaloval si Tomáš Rachůnek. Domácím to vydrželo čtyřicet minut. Pak upadla jejich hra do hluboké pasivity a nezdolný sok málem vyrovnal. „Přišlo mi, že jsme se začali bát o výsledek, trošku jsme panikařili. Musíme si to vyříkat, nestalo se nám to poprvé,“ připomněl Rachůnek. „Už se to nesmí opakovat. V play off by nás to mohlo hodně potopit,“ uvědomoval si.

Názor jeho kolegy z útoku číslo tři? „Asi jsme se nechali rozhodit, možná nám trošku ruply nervy,“ mínil Andrej Kollár, jenž zapsal gól a asistenci. Kometu dotáhla k triumfu dolní šestka. Do ní skvěle zapadl mladík Jan Ekrt, náhrada za distancovaného Kristiána Pospíšila. „Chválil jsem ho po každém střídání,“ informoval jeho centr Kollár. Právě Ekrt založil první gólovou akci. „Není snadné takhle skočit do play off, chtěli jsme mu pomoct. Dělal jednoduché věci, pomohl nám,“ líčil Rachůnek (1+1). Příště už bude elitní forvard Pospíšil zpátky. „Ani mě ten trest nepřekvapil,“ přiznal Rachůnek. „V příštích zápasech nám pomůže,“ nepochyboval.

Vítěznou dorážku obstaral osvědčený snajpr Peter Mueller. Jeho šťastný zásah s odrazem od protihráče Erika Salstena posvětilo video. U obrazovky stáli rozhodčí několikrát, posuzovali i zákroky Hollanda s Beránkem. V obou případech ukončili faulujícím středeční pobyt na ledě.

Hosté zvedli hru v době, kdy už neměli co ztratit. Perfektní rány Kružíka se Salstenem je dostali až ke dvouminutové powerplay, ovšem na prodloužení už nedosáhli. Minimálně v sobotu se na svém ledě budou muset obejít bez hvězdného Beránka. „Až to nastane, začneme to řešit,“ reagoval Patera. „Kometu jsme docela potrápili, nic jsme nezabalili,“ cenil si závěrečného vzepětí.

Čtyřiatřicetiletý útočník Rachůnek se o víkendu vrátí na místa, kde byl nedávno doma. „Je to pro mě specifické, mám velkou motivaci. Jsou to pro mě zvláštní zápasy,“ nezapíral odchovanec Zlína, který prožil v lázeňském městě s malým odskokem do Liberce dlouhých devět let. Během play off si s bývalými spoluhráči klidně napíše, nevidí v tom problém. „Děláme si ze sebe srandu,“ nastínil. „Uvidíme, jestli mi dnes někdo odepíše,“ dodal s úsměvem po vítězství.