Deset gólů v osmi zápasech. Takhle jsme si to nenakreslili, smál se Mueller

Formu umí načasovat jako málokdo jiný. Brněnský útočník Peter Mueller zakončil základní část ve velkém stylu a nastavenou laťku drží i v play off extraligy. Tři zápasy proti Karlovým Varům, tři vstřelené góly a celkem deset branek z posledních osmi utkání. „Není to jen o mně, je to o celém týmu,“ říkal skromně americký kanonýr. Právě jeho trefou Kometa v sobotu poprvé překonala sebejistého Dominika Frodla. Ve třetím duelu série nakonec zvítězila 2:0 a ve čtvrtfinále vede 2:1 na zápasy.

Proti Karlovým Varům jste se prosadil i potřetí. Bránícího hráče jste měl za zády, ale puk jste stejně dokázal tečovat. Byl klíč, že hokejka zůstala volná?

„Snažil jsem se uvolnit, nebo udělat prostor spoluhráčům. Zohy (Hynek Zohorna) měl puk, já se snažil, aby mohl vystřelit z dobré pozice, nebo aby se stalo něco takového. Ne, že bychom si to takhle nakreslili, ale možná to tak můžeme hrát v budoucnu dál. Všechno během hry se odehrává tak rychle, že se snažíte prostě podporovat jeden druhého a navzájem si vytvářet prostor.“

Proti Energii jste se trefil ve všech zápasech série, skóroval jste i naposledy v základní části v Karlových Varech. Sedí vám?

„Nemyslím si, že je to tím. Snažíte se dostat do takové pozice, abyste mohli dostat puk do brány. Není to jen o mně, je to o celém týmu. Hraju se skvělými hráči, kteří dobře vidí hru. Já se snažím uvolnit. Frodl je dobrý brankář, velmi dobře všechno vidí a zase to dokázal. Snažíme se dobře forčekovat a pak vidíme, co z toho je. Pak už je to jen o tom vystřelit, to je klíč k dávání gólů.“

Právě Dominik Frodl byl ale dlouho neprůstřelný.

„Musíme mu dát kredit. Je to opravdu dobrý brankář, dobře čte hru a v prvních třech zápasech ukázal, že umí vytáhnout velký zákrok. Neočekávám, že se to změní. I za zákroky ze třetího zápasu si zaslouží pochvalu.“

Anketa Kdo získá titul v extralize? Sparta Mountfield HK Pardubice Třinec jiný tým

Chválu si ale zaslouží i Gašper Krošeljt, který nechytal měsíc a hned bral nulu. Co jste říkal jeho výkonu po takové době?

„Hrál neuvěřitelně, zaslouží kredit. Každý den přichází na tréninky a odvede tam svoji práci. Tohle si zaslouží jako nikdo jiný. Přeju mu dál jen to nejlepší. Všichni máme za něj velkou radost, jak si vedl.“

Michal Postava byl jedničkou prakticky celou sezonu, ale teď vypadl. Je velká výhoda mít takový záskok?

„Máme obrovské štěstí, že máme dva kvalitní brankáře. Tentokrát to byl Gašpiho večer, musí si to užít. Luxus, že máme takové brankáře, je velká pomoc pro sebedůvěru týmu.“

Krošeljovi jste výrazně pomohli 27 bloky.

„To je hodně. Hraje se play off, snažíte se to trochu čistit v obranném pásmu, aby Gašpi nebo Posty střely viděli. Snažíme se, aby se kolem nich nedělo nic moc divokého. Ale jak jsem říkal, je to pro něj výborná vizitka. Jak dlouho jste říkal, že nehrál? Měsíc?“

Bez jednoho dne přesně měsíc.

„Přijít do zápasu po takové době a chytat tak, jak chytal… Velký zápas pro něj.“