Další práce pro komisi. Zm*di zas*aný, chcípněte včetně tvojí rodiny! vyjel Ševc na sudí

Do boleslavské kabiny dotírá frustrace a je těžké se jí bránit. Nevídaná chyba rozhodčích Mrkvy a Hradila ve třetím duelu čtvrtfinálové sady znehodnotila celou sérii a nabídla Mountfieldu obrat v utkání, ten ji využil a od té doby zapisuje samé výhry. Prakticky z nuly se Východočeši vyšvihli do vedení 3:2 a ve středu v Boleslavi mohou rozhodnout o vstupu mezi elitní extraligový kvartet. Kdo by to po necelých třech utkáních řekl…

Blízkost vyřazení a předchozí obří pochybení mužů v pruhovaném se zřejmě podepsaly pod výlev Martina Ševce záhy po siréně. Hosté se nechali šestkrát vyloučit, z jednoho postihu v 51. minutě inkasovali od Aleše Jergla třetí a rozhodující gól.

„Zm*di zas*aný, chcípněte včetně tvojí rodiny,“ stojí v zápise o utkání, kde sudí popisují vulgární napadení Martina Ševce.

K incidentu podle rozhodčích došlo při odchodu do kabin v prostoru mezi střídačkami. „Zopakoval třikrát. Dále bez připomínek,“ najdete v dodatku.

V duelu byl hned třikrát vyloučen útočník Tomáš Mazura, hosté museli celkem šestkrát do oslabení, domácí třikrát. „Bohužel šest vyloučení v neutrální a ofenzivní zóně je prostě strašně moc, s tím se dá vyhrát play off zápas těžko. Hodnotit fauly nebudu. Byly a nemělo by se nám to stávat,“ reagoval s nadhledem kouč Bruslařů Richard Král.

Jeho tým neměl ideální vstup, ale postupně se rozjezdil a druhé dějství měl po herní stránce výborné. Hodně problémů dělala domácím zejména Čajkova formace s Rekonenem a Mosesem na křídlech. „Ve druhé třetině jsme byli výrazně lepší, paradoxně jsme odehráli asi nejlepší zápas v sérii, co se týče situací pět na pět. Z výsledku jsme zklamaní.“

Hradci se ulevilo, že před výbornou a hlasitou návštěvou 6012 diváků konečně poprvé vyhrál. „Samozřejmě jsme rádi a vážíme si důležitého třetího bodu,“ pronesl trenér Tomáš Martinec. „Trošku jsme prolomili prokletí domácího ledu a dvou proher. Samozřejmě nám k tomu pomohli skvělí fanoušci. Byl to asi náš nejlepší zápas v sérii, vítězství jde hlavně za Stanem Škorvánkem, který zejména ve druhé třetině pochytal spoustu šancí soupeře, který hrál velmi dobře,“ uznal hradecký kouč kvalitu soupeře.

V táboře hostů prolomil střelecké mlčení Dominik Lakatoš, ale k ničemu to nakonec nevedlo. Lakatoš se trefil v extralize po dlouhých 13 suchých zápasech, v play off se prosadil až v devátém utkání po osmi předchozích partiích se dvěma nasbíranými asistencemi během necelých 150 minutách strávených na ledě.

Ve 25. minutě loňská letní posila z Vítkovic kousek od modré trefila skulinu v postavení Stanislava Škorvánka a dorovnávala na 1:1. Z podobné dálky, ale víc z levé strany srovnával Lakatošův parťák Aleš Čech v 37. minutě na 2:2. Pro hosty důležitý moment, neboť trefa přišla jen 41 sekund po vedoucím gólu hradeckého Radka Pilaře. Dotáhli se a věřili v třetí triumf. Nakonec to však nestačilo.