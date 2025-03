Muellerova fazóna? Není to o jednom hráči, ví Gríger. Po hlavách si skákat nenecháme

Mueller vám v pěti zápasech nasázel pět branek. Čím to, že se vám nedaří ho zastavit?

„Kometa má celkově velmi kvalitní tým, všechny lajny jsou dobré. V tomto zápase jsme si ho nepohlídali, ale není to jen o jednom hráči. My si to musíme rozebrat a podívat se na to. V příštím zápase je potřeba, abychom v obranném pásmu byli lepší a každý souboj odehráli na 110 procent. Za dva dny prostě musíme zahrát nejlepší zápas sezony.“

Hlídáte si Muellera speciálně?

„To si nemyslím. Jak jsem říkal, Kometa má kvalitní tým, není to o jednotlivci. Teď jí to zrovna takhle vyšlo, ale nic víc bych z toho nedělal. My prostě musíme být lepší, protože hodně situací jsme jim ulehčili našim laxním přístupem.“

Ten jste předvedli už v úvodu, kdy jste po zbytečných chybách dvakrát inkasovali.

„Brno na nás vletělo. Prvních deset minut jsme mohli být rádi, že to bylo jen 0:2. Druhou polovinu první třetiny jsme už začali hrát přesně to, co bychom chtěli, ale bohužel… (pokrčí rameny) Celý zápas jsme dotahovali. Proti takovému týmu, jakým je Brno, to máte těžké. Nevyšlo nám to, nějaké šance na vyrovnání tam byly, ale chybělo i možná trochu štěstíčka. V závěru jsme museli trochu riskovat, bylo to vabank.“

Před prvním gólem Komety vám Adam Zbořil vysekl hokejku, na což jste si pak u rozhodčích stěžoval. Co vám řekli?

„Asi bych to komentovat nechtěl. Hned na začátku jsme dostali gól, což je blbé. Soupeř se tím dostal na koně, a měl nějaké momentum. Nám však zůstávalo strašně hodně času se zápasem něco udělat. Nedá se nic dělat, musíme se z toho poučit a podívat se na věci, které jsme dělali špatně.“

Dlouho se hrálo bez vyloučení, až ke konci utkání se to trošku vyhrotilo. Chystali jste si už soupeře směrem k šestému zápasu?

„Samozřejmě nikdo nechce zbytečně darovat přesilovky, protože ty v play off rozhodují. Víme, jakou v nich má Brno sílu, takže jsme se drželi slušně. Na konci už tam asi byla i frustrace. Nenecháme si skákat po hlavách, to je prostě play off.“

Po disciplinárním trestu se příště vrátí Ondřej Beránek. Bude potřebným trumfem?

„On je náš top hráč, což potvrzoval celou sezonu. Určitě nám hodně pomůže, protože náš kádr není široký, takže každý hráč, který nám vypadne, je poznat. Každopádně se na to nemůžeme vymlouvat. Šanci dostali jiní kluci, kteří se s tím popasovali.“