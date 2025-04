Kubík podpořil ženský hokej: Tréninky s holkami mi hodně daly. Trejd? Kontakty byly, ale...

Jako zástupce mužského hokeje dostal Adam Kubík jedinečnou příležitost podpořit ženské kolegyně. Před startem mistrovství světa v Českých Budějovicích vyjel s reprezentantkami na led a v rámci kampaně společnosti Fortuna si zatrénoval se speciálním těžkým pukem. „Nečekal jsem, že to bude až takhle těžké. Společnost by holkám měla dát podporu, měly by být ohodnocené lépe, než jsou,“ rozpovídal se. V rozhovoru pro deník Sport vyprávěl i o vlastní zkušenosti s ženským hokejem, o sezoně Motoru i o neuskutečněném trejdu, který v ročníku řešil.

Puk, s nímž jste trénovali, byl 4,6krát těžší než standardní. Právě o tolik více je v Česku hokejistů než hokejistek. Bylo to hodně náročné?

„Když mě oslovili, jestli bych si šel zatrénovat s těžkým pukem, čekal jsem oranžový puk, se kterým jsme stříleli. Nečekal jsem, že to bude až takhle těžké. Zajímavá zkušenost, je to moc hezká kampaň.“

Na ledě jste se sešel s reprezentantkami Andreou Trnkovou a Šárou Čajanovou. Sedli jste si?

„Neznali jsme se, ale rychle jsme se seznámili. Byla sranda, užili jsme si to. Zase jsme si zkusili něco nového a bylo to zajímavé zpestření.“

Měl jste už nějakou zkušenost s ženským hokejem? V Kladně, odkud pocházíte, se hraje.

„Mám vztah k ženskému hokeji díky tomu, že v mládeži s námi holky hrály. Náš trenér Honza Kregl navíc trénoval ženský tým, takže jsem chodil i na tréninky se ženami. Pamatuju si, že jsem odehrál i jeden přátelák ženského hokeje.“

Zajímavá zkušenost. O co tehdy šlo?

„Byl jsem v té době v osmé třídě a proti mně hrály dospělé ženy. Nebylo to nic lehkého. Zápas jsem si užil. Hrál jsem za ženy Kladna, šli jsme jim tehdy pomoct asi dva kluci, protože neměly dost holek. Domluvilo se to, souhlasily, tak jsme si šli zahrát. Ale myslím, že jsme prohráli.“

V čem vidíte největší rozdíl mezi mužským a ženským hokejem?

„Velký rozdíl je fyzická síla. Chlapi jsou fyzičtější, o tom se nemusíme bavit. Ale hokej se furt zkvalitňuje, jde to dopředu jak u chlapů, tak u žen. Tréninky s holkami mi hodně daly, užíval jsem si to. I zápas, co jsem odehrál, měl tempo. Rád se podívám na ženský hokej i v televizi, jde dopředu. Začíná se tam hrát do těla, takže se na to i lépe dívá.“

Viděl jste nějaké zápasy zámořské PWHL?

„Musím říct, že celý zápas jsem ještě neviděl, protože se většinou hraje v noci. Viděl jsem občas sestřihy, góly Češek a musím říct, že jsem viděl úryvky zápasů, kdy se holky opravdu řezaly. Byla tam i nějaká bitka. To k hokeji patří. S tím tam holky jdou, že se může něco stát. Měly by to mít povolené, síly na to mají.“

Těžší to ale mají hokejisty v tom, že často musí číst komentáře na internetu, které je shazují.

„Hodně lidí si z toho spíš dělá srandu, nemyslí to vážně. Ti, co to myslí vážně, by