Hokejisté Sparty dnes budou v šestém utkání semifinálové série odvracet v Brně vyřazení z play off extraligy, do nějž vstupovali jako vítěz základní části a hlavní favorit na titul. Kometa si díky vítěznému gólu v prodloužení středečního pátého duelu vybojovala mečbol a má tak nyní při vedení 3:2 dvě šance na dovršení postupu do finále. Zápas začne v 18:00 a ONLINE přenos sledujte na iSportu.