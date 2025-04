Celé play off na takovou chvíli čekali. A přišla! Hokejisté Komety ve středečním pátém semifinále na ledě pražské Sparty využili první přesilovku ve vyřazovací fázi. V čase 65:20 Libor Zábranský propálil všechno před sebou, domácí už nemohli reagovat, trefa v prodloužení značila konec. „Řekli jsme si, že jestli to má přijít, tak právě teď. Konečně jsme prolomili smůlu,“ těšilo autora dělové rány. Brno má po výhře 4:3 vítěze základní části na lopatě, doma ho v pátek může definitivně pohřbít.

Důležitost pátého utkání série za vyrovnaného stavu 2:2 je významná, snad dokonce kritická. Hovoří o tom už statistická minulost obou semifinalistů. Pokud Sparta zlomový zápas prohrála – stalo se tak podesáté – sérii zatím nikdy nezvládla obrátit na svou stranu. Totožný scénář panuje i v případě Komety, smutek zažila čtyřikrát. Naopak vítězství značilo „automaticky“ úspěch.

Těžko předpokládat, že by se trenéři před klíčovým utkáním pouštěli do historické sondy a svěřencům přednášeli apel, že pokud klopýtnou, půjdou proti všem dosavadním zvyklostem. Přesto se pátý duel nesl ve znamení nervozity, hlavně v rozehrávce hráči až nezvykle často chybovali. I zkušeným borcům najednou sportovně vypjatý moment dokázal svázat ruce.

„Je to složité. Při zápasech v Praze navíc panuje vedro, led není nejlepší, možná to je i tím. Těžko říct,“ zamýšlel se nad ne zrovna dokonalou technickou úrovní páté partie Zábranský.

Sparťanský šéf Vladimír Sobotka stejný problém schovával za obecné slůvko detaily. „Musíme je nutně zlepšit, nebyli jsme v nich úplně stoprocentní. Ztráty puku na modré, nedávali jsme kotouče až za ně, otáčeli nám hru. Musíme to hodit za hlavu,“ přemítal střelec branky na 2:1, která Pražany na chvíli dostala na koně, než je ze sedla v prostřední části opět stáhl Arttu Ilomäki dorážkou po průniku Jakuba Fleka.

Když už se zdálo, že druhou využitou domácí přesilovkou po dobré práci Janiho Lajunena rozhodne za rudý výběr zakončující Tomáš Hyka, připravil si Flek znovu protiúder. Natlačil se před Michala Moravčíka, využil pro změnu Ilomäkiho předchozí práce, finský útočník naskakoval v elitní formaci jako náhrada za po první třetině odstoupivšího Lukáše Cingeľa.

Rozhodnutí pak přišlo v nadstavbové fázi a po první využité přesilovce Komety v play off. Moravané ukázali charakter. „V kabině víme, co chceme hrát, věříme v to. Jeden důvěřuje druhému, což ukazuje třeba to, že jsme po inkasovaných gólech nezpanikařili. Máme náš systém, čekáme, kdy přijde soupeřova chyba. A kdo jich udělá méně, je na konci šťastnější,“ popsal recept na vedení 3:2 v sérii hrdina Zábranský.

Trenéři byli po vyrovnaném utkání na slovo skoupější, nechtěli zasahovat do rozehrané šachovnice, byť domácí Pavel Gross jisté tahy udělal hned po zápase, kabinu nechal dlouho zavřenou. „Věřím v charakter mužstva, jinak bych tu neseděl,“ dodal veřejně na tiskové konferenci. „Vedeme 3:2. Nic víc,“ nechtěl sílu skalpu přeceňovat jeho protějšek Kamil Pokorný.