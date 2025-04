Ščotka „klouzky“ nepočítá a vyhlíží finále. Reprezentace? Jel bych, říká bek Komety

Když v Pardubicích jako junior začínal, byl v jednom týmu s Martinem Kautem. Ten je na marodce, takže přímo na ledě se ve finále nejspíš nepotkají. I tak je samozřejmě na sérii natěšený, vrátí se na skok do známého prostředí, kde formoval svou kariéru. „Pro mě je to pěkné,“ přiznal.

Kometa je po pokoření Sparty hrdá, sebevědomá, těla semifinálových hrdinů drží pohromadě. Modřiny jsou, ovšem ty nikdo nepočítá. K hokeji patří. Bez nich by snad měli borci pocit, že ani nehráli. „Taky něco mám, ale to je jenom od puku. Takové klouzky, to je v pohodě,“ pousmál se mistr světa z Prahy. „Štípne to, ale současné výstroje jsou velice dobré,“ chválil chrániče.

Posledního soka v play off osmadvacetiletý zadák pečlivě sledoval. Jako fanatik do hokeje si nemohl nechat ujít předchozí série Pardubic. „Hrají velice dobře,“ ocenil.

Brněnský trenér Kamil Pokorný si myslí, že do finále určitě zasáhne také Lukáš Sedlák, nepříjemně zraněný v semifinále proti Mountfieldu HK. „Čekám ho na ledě,“ prohlásil. „Je to výborný hráč. Pokud se vrátí, určitě jim pomůže. Rád bych si proti němu zahrál, on taky rád přitvrdí,“ doplnil Ščotka s tím, že v dubnu a v květnu chodí na zimák hrozně rád.

Když venku vysvitne sluníčko a vzrostou teploty, s chutí se přijde ochladit na zimák. Navíc se na jaře hrají ty největší zápasy sezony. Loni to rodák ze Vsetína dotáhl až ke zlatu na domácím MS, tentokrát má dlouhou také klubovou sezonu. Jakmile skončí, bude připraven skočit do přípravy národního týmu. Pokud dostane pozvánku, což se očekává. „Kdyby přišla, jel bych. Vždycky jsem za ni vděčný,“ zdůraznil všestranný obránce, který si zahraje extraligové finále poprvé v kariéře.

A to přitom prošel Pardubicemi, Litvínovem finským Jyväskylä a v Brně působí třetím rokem. „Strašně moc si to užívám. Šel jsem do Komety s tím, že chci něco vyhrát. Teď jsme od toho kousek, a přitom daleko. Čeká nás ještě kus práce a musíme se dobře připravit,“ uvědomoval si před střety s Hořavovým hvězdným souborem. „Já se cítím skvěle. Myslím, že energie máme spoustu,“ varoval protivníka.

Po působivém skolení Sparty se Pokorného parta nemusí bát nikoho. Ani Pardubic.