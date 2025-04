Extraligové finále odstartuje v pardubické enteria areně dvojící zápasů ve čtvrtek a v pátek od 18 hodin. Vstupenky vypustilo Dynamo do prodeje ve třech vlnách. Právo prvního nákupu měli permanentkáři, kteří navrch dostali slevu 100 až 200 korun, jako druhá přišla řada na uživatele s účtem Dynamo ID. Až poté zamířily vstupenky do volného prodeje.

A jejich cena? Stání vyjde na 600 korun, stejně jako místa na sezení s omezeným výhledem. Standardní sezení vyjde v jednotlivých kategoriích na 1000, 1500, 1800 a 2000 korun. Ve srovnání se semifinále podražily nejlevnější lístky o 150 a nejdražší o 550 korun.

Zajímavé porovnání nabízí i pohled na loňské finále mezi Pardubicemi a Třincem. Před rokem účtovalo Dynamo za nejdražší vstupenky 1500 a za stání 450 korun. Zdražení letos přišlo některým fanouškům jako příliš vysoké.

„Nejdražší lístky v republice,“ posteskl si jeden z komentujících na sociálních sítích. „S tou cenou lístků se zbláznili. V O2 areně za 600 korun první řada na balkoně, tady na stojáka. Díky,“ přidal se s kritikou další.

Přesto se nedá očekávat, že by v hale pro více než deset tisícovek diváků zůstalo jediné volné místo. „Kategorie A, B, C máme prakticky vyprodané permanentkáři, ve 20 hodin startuje druhá vlna prodeje, ve které prodáváme vstupenky uživatelům platformy Dynamo ID. Tam počítáme, že veškerý zbytek zmizí. Případně poté startuje volný prodej. Věřím, že v úterý večer by mohlo být vyprodáno,“ předesílal v úterý odpoledne mluvčí Pardubic Jan Mroviec.

Pardubice ovládla hokejová horečka a už v semifinále proti Hradci Králové bylo vyprodáno na oba domácí zápasy Dynama. Ve čtvrtfinále s Motorem chybělo do plného domu pár stovek lidí.

Podobné nadšení zachvátilo i Kometu, která v první vlně prodeje do čtvrtečního dopoledne nabízí místa na sezení pouze permanentkářům se vstupenkou na základní část. Cena za veškeré sedačky je shodně 1890 korun, stání přijde na 790. Ve srovnání se semifinálovou sérií stoupla suma o 600 v případě sezení a o 200 korun u lístků na stojáka.

„Libor (Zábranský) překvapil příjemně. Čekal jsem větší dardy, i když, kdo má na sezení, je to raketa. Ale je to finále,“ komentoval cenu vstupenek jeden z brněnských fanoušků na síti Facebook. Na jih Moravy se série přesune v pondělí a úterý a očekávat se dá rovněž plná hala a skvělá kulisa. Kometa si zahraje extraligové finále poprvé od titulové sezony 2017/18.

Ceny vstupenek na letošní finále

Stání

Pardubice: 600 Kč

Brno: 790 Kč

Nejlevnější sezení

Pardubice: 600 Kč

Brno: 1890 Kč

Nejdražší sezení

Pardubice: 2000 Kč

Brno: 1890 Kč

Fáze prodeje

Pardubice: 3

Brno: 2

Ceny vstupenek na loňské finále

Stání

Pardubice: 450 Kč

Třinec: 450 Kč

Nejlevnější sezení

Pardubice: 450 Kč

Třinec: 850 Kč

Nejdražší sezení

Pardubice: 1500 Kč

Třinec: 990 Kč

Fáze prodeje