Olomouc deptal i s virózou. Byl jsem na kapačkách, líčí Beran. Pár lidí jsme asi překvapili

Nicméně první třetina se vám moc nepovedla. Měli jste přehnaný respekt?

„Přijeli jsme asi o 35 minut později, takže jsme měli trochu těžší začátek. Pak jsme se však do toho dostali a hráli dobře. Olomouc jsme trápili, jenže bohužel to nedopadlo. Dali jsme pouze jeden gól, nestačilo to.“

Co bylo důvodem, že jste přijeli pozdě?

„Převrátila se cisterna u Brna, s tím už bohužel nic neuděláme. Zpoždění přes hodinu na dálnici, to se stane.“

V kolik jste teda dorazili ke stadionu?

„Hodinu dvacet pět minut, možná hodinu třicet před zápasem. Rozhodně se nevymlouváme, první třetina nebyla ideální a potřebovali jsme se s tempem sžít. Pak to ale bylo dobré. Rozdíl byl jen v první třetině.“

Kouše se taková prohra hůř, když jste byli blízko?

„Je to určitě zklamání. Myslím si, že jsme na to měli, bylo to jen o jeden gól... Vyrovnaný hokej, další den to musíme napravit.“

Nicméně na konci prodloužení jste už trochu tahali nohy, nebo ne?

„Hraje roli, že Olomouc měla volno a my jsme hráli sedmnáct zápasů za 34 dnů. Každý si na to dokáže odpovědět sám.“

Šlo to podle vás poznat?

„Spíše ještě bude.“

Vy sám jste se v utkání nenudil, nasbíral jste 46 zákroků. Jak jste se v bráně cítil?

„Od finálové série se Zlínem mám virózu, byl jsem na kapačkách. V úterý jsem netrénoval, takže bylo těžké se do toho zápasu dostat.“

Tradiční olomoucké nájezdové střelce Silvestera Kuska nebo Petra Fridricha jste ovšem přečetl. Pomohlo vám na ně, že jste se v Olomouci objevil na střídavých startech?

„Nemyslím si. Za ten týden jsem úplně nestihl postřehnout, co kdo dělá. Je tady dvacet hráčů, nedokážu si každého zapamatovat.“

S gólem Orsavy se něco dělat dalo?

„Chytit ho.“

Co k dalšímu zápasu. Jak nastavit hlavy?

„Víc by nás nabudila výhra. Jak jsem říkal, pár lidí jsme trošku překvapili, jak vyrovnané to bylo. Máme na co navazovat, herní projev nám dal krev do žil. Myslím si, že šanci máme.“